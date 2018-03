Kristovi hospodáři: církev zhodnocuje znovunabytý majetek

Z kanceláře developera Serge Borensteina v pražském Karlíně je vidět obrovská proluka. Osmašedesátiletý Belgičan takových za posledních dvacet let zastavěl desítky a Karlín se i jeho zásluhou z kdysi zanedbané čtvrti proměnil na moderní městskou část.

Ve svém nejnovějším projektu, který doplní karlínskou zástavbu, ale má netradičního partnera. „Jsou to skuteční byznysmeni, velmi vzdělaní ve finančních otázkách,“ říká. Nemluví o bankéřích ani venture kapitalistech, ale o duchovních z královéhradecké diecéze, kteří s ním jdou fifty fifty do realitního projektu za 670 milionů korun. Do roku 2020 společně plánují postavit multifunkční budovu se 70 byty, kancelářemi a obchody v přízemí.

Borenstein patří mezi několik byznysmenů, které si hodnostáři z Hradce vytipovali ke spolupráci. „Bylo to pro mě příjemné překvapení, jak spolupráce probíhá. Česká církev je na rozdíl od jiných zemí velmi otevřená investicím a navazování kontaktů,“ chválí Borenstein.

Komu patří Česko? Církve získaly v rámci restitucí přes 116 tisíc hektarů

Investovat ve velkém začala církev poté, co jí stát před pár lety vrátil majetek zabavený komunisty. A investovat musí. Dnes sice ještě dostává každý rok od státu 1,37 miliardy korun, hlavně na platy duchovních, tyto příspěvky se však snižují a v roce 2030 přestane stát financovat provoz církví úplně. Katolíci, největší církev u nás, se proto už připravují na dobu, kdy si budou muset vydělávat sami. A investují miliardy korun, které jim stát postupně vyplácí jako náhradu za nevydaný majetek.

U Borensteinova kancelářsko-rezidenčního projektu čekají královéhradečtí duchovní na dnešní poměry slušný výnos 5,5 procenta ročně. „Peníze od státu jsou v zásadě určeny jen na investice. Jen v krajním případě, že by v momentálním provozu teklo do bot, je možné je dočasně použít na provoz,“ říká Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference, pod kterou spadají všechny české a moravské diecéze.

I kvůli tomu dnes katolická církev zaměstnává tolik lidí jako například obchodní řetězce. „Včetně charit, které zřizujeme, zaměstnáváme přibližně 14 tisíc lidí. Náš vliv na trhu práce je tedy podobný společnostem, jako je Tesco či Kaufland,“ dodává Přibyl.

