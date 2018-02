Víc než o církev se zajímá o moc. Křesťanští aktivisté kritizují Duku

„Příklon biskupa Dominika k nacionalismu a ke krajní pravici lze vidět nejen v jeho nekritické podpoře islamofobního prezidenta Miloše Zemana, ale také v jednoznačném odmítnutí solidarity s uprchlíky na Svatováclavské pouti v září 2017 anebo v blahopřejném dopise zaslaném předsedovi fašizující strany SPD Tomio Okamurovi,“ uvedli v dopisu papeži. Dukovi vyčítají také to, že „rád používá okázalé insignie moci“. Měl by se podle nich spíš snažit navrátit církvi původní význam. Dopis do Vatikánu odeslali v pátek, kopii pak pošlou i České biskupské konferenci či papeži spřáteleným biskupům.

Dalším důvodem, proč organizátoři k akci přistoupili, je snaha emancipovat laiky v české katolické církvi. „A ukázat, že toto je možnost, jak se zapojit do chodu církve,“ řekla jedna z organizátorek Hana Blažková.

Kardinál Duka se k protestu dál vyjadřovat nechce. „Masopust byl včera. Dnes o Popeleční středě bychom si měli sypat popel na hlavu a spíše na hlavu svou než na hlavy svých bližních,“ tlumočil jeho reakci mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman.

Křesťanští aktivisté si pro svůj happening vybrali Popeleční středu, kdy začíná půst a kdy si křesťané připomínají, že jsou prach a v prach se obrátí. Akci pořádala skupina katolických laiků, tedy těch, kdo nejsou kněžími ani řeholníky. Dopis má nyní přes stovku signatářů. Sepsala jej Františka Zezuláková Schormová, sociální pracovnice Ludmila Böhmová, redaktorka Anna Remešová a filozof Jan Bierhanzl.

Během dnešního happeningu zazněly ze symbolického trůnu Dukovy výroky, které jsou podle iniciátorů dopisu nepřípustné. Po jejich zaznění postupně odpadávaly z kruhu, který symbolizoval náruč církve, jednotlivé postavy ve škraboškách představující často vylučované skupiny věřících. Šlo třeba o rozvedené, transženy, gaye, uprchlíky, samoživitelky či Romky.

Dopis už dříve odsoudil český lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Kardinál je mým kardinálem a člověk, kterého si obrovsky vážím za jeho postoje v době komunismu a práci pro církev v době dnešní,“ uvedl tento týden na twitteru. Na Dukovu podporu vytvořil na internetu petici, pod kterou se během dneška podepsalo více než sto lidí. „Kardinál není zastáncem politicky extrémních ani jinak vyhrocených názorů, snaží se na veřejnosti vystupovat jako mediátor,“ píše se v textu otevřeného dopisu papeži na podporu Duky. Podpis pod petici připojila třeba poslankyně Zuzana Majerová (ODS), rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula a několik duchovních.

Podporu Dukovi vyjádřil například i poslanec ODS Jan Skopeček, pro kterého je Duka mravní a názorovou autoritou. „V době každodenní relativizace tradičních hodnot je jeden z mála, kdo je dokáže bránit. Je tak lidsky nízké a trapné na něj 'žalovat' dopisem ve Vatikánu. Ustál udávání za komunismu, věřím, že ustojí i tento dopis,“ uvedl na twitteru.

Kardinál @dominikduka je pro mě mravní i názorovou autoritou. V době každodenní relativizace tradičních hodnot je jeden z mála, kdo je dokáže bránit. Je tak lidsky nízké a trapné na něj “žalovat” dopisem ve Vatikánu. Ustál udávání za komunismu, věřím, že ustojí i tento dopis. — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) 12. února 2018

Asi sedm podporovatelů Duky dnes dorazilo na happening jeho odpůrců. V hloučku postávali u Arcibiskupského paláce, na který zavěsili transparenty. „Stojíme za naším arcibiskupem“ stálo na jednom z nich.

Duka koncem dubna oslaví 75. narozeniny, a dosáhne tak věku, kdy musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Papež mu ovšem může prodloužit mandát. Aktivisté v dopise papeže žádají o „personální výměnu a uspíšení jmenování nového pražského arcibiskupa“.

Papež demisi nepřijal například v případě Dukova předchůdce Miloslava Vlka, jemuž papež Benedikt XVI. mandát v roce 2007 o dva roky prodloužil.

Klausův institut: Kampaň proti Dukovi navazuje na udavače z 1968 Kampaň proti Dominiku Dukovi navazuje na nejhorší udavačskou tradici českých dějin, uvedl to Institut Václava Klause. V této souvislosti připomíná dopis „99 pragováků“ z roku 1968. Duka se podle Klausova institutu o českou katolickou církev zasloužil v posledních desetiletích víc než další církevní hodnostáři.



Institut na Dukovi oceňuje zejména to, že dal církvi vlídnou a otevřenou tvář vůči státu i občanům, zastavil souboj o svatovítskou katedrálu a přispěl k prosazení církevních restitucí. „Je primasem českým. Cítí proto odpovědnost za svůj národ a právem se obává umělého vytváření muslimských minorit masovou migrací,“ uvádí. Podle institutu ale nejde pouze o dopis či petici proti Dukovi, ale společenskou diskusi a její svobodu.



Dopis pragováků z roku 1968 posloužil tehdejším komunistům jako reprezentativní hlas československé dělnické třídy k ospravedlnění intervence vojsk Varšavské smlouvy. Dopis, jehož iniciátorem prý byl velitel Lidových milicí v pražské automobilce Praga (tehdy Automobilové závody Klementa Gottwalda), byl údajně 23. července předán na sovětské velvyslanectví a 30. července 1968 jej publikoval na titulní straně sovětský deník Pravda.

