Emise CO2 se v EU počítají jako průměr u vozového parku jednotlivých automobilek. Od roku 2021 by to mělo být 95 g/km. Spotřeba jednoho litru benzínu na 100 kilometrů odpovídá 23 g/km CO2. U nafty to je 27 g/km CO2. Při hodnotě 95 g/km by tak měla být průměrná spotřeba automobilů 4,06 litrů benzínu, či 3,54 litrů nafty na 100 km. Kalkulačka výpočtu emisí CO2 na základě spotřeby automobilu je dostupná například ZDE. Průměrná hodnota emisí oxidu uhličitého u nových aut v zemích EU činila v roce 2015 podle evropské agentury pro životní prostředí EEA 119,6 gramů na kilometr.