Co může propíchnout bitcoinovou bublinu? Třeba teroristický útok

O pomyslném prasknutí bitcoinové bubliny se hovoří delší dobu. I přes včerejší korekci cena digitální měny setrvale roste a vzhůru ji ženou spekulace o tom, že se na americké burze Nasdaq začne obchodovat s termínovanými kontrakty (futures) na bitcoin. O obchodování mají zájem i burzy CME Group a CBOE Holdings.

Každopádně někteří analytici nabádají k opatrnosti. Existuje několik rizikových faktorů, které by mohly „pokazit párty“ zdánlivě nekonečného posilování nejznámější kryptoměny, jež vznikla v roce 2009.

Jedním z nich je to, že se kryptoměny používají pro financování nelegálního zboží, drog, zbraní a terorismu. Proto finanční regulátoři po celém světě opatrně sledují vývoj ceny bitcoinu. Investiční ředitel švýcarské banky UBS Mark Heafele oznámil, že banka nebude investovat do kryptoměn. „Pokud by došlo k teroristickému útoku ve Spojených státech, jenž by byl financován bitcoiny, byl by to pro americké úřady signál zasáhnout.“

Také příští šéf americké centrální banky Fed Jerome Powell oznámil, že je třeba trh s kryptoměnami pozorně sledovat. Ten ale ve srovnání s tradičními komoditami zatím není velký natolik, aby to bylo aktuální. Celosvětový trh se zlatem se odhaduje na 7,8 bilionu dolarů, trh s kryptoměnami má hodnotu asi 309 miliard dolarů.

Virtuální měny se nelíbí ekonomovi Josephu Stiglitzovi. Podle nositele Nobelovy ceny za ekonomii by měl být bitcoin zakázán, protože „neslouží žádné společensky užitečné funkci“. Také bývalý šéf Fed Alan Greenspan tvrdí, že si člověk musí hodně namáhat hlavu, aby dokázal objevit skutečnou hodnotu bitcoinu, a mluví také o bublině.

Obchodování s bitcoinem na tradičních burzách považuje za problém Thomas Peterffy, šéf společnosti Interactive Brokers Group. Podle něj finanční deriváty odvozené od kryptoměn mohou destabilizovat celou burzu.

Americký investiční manažer Michael Novogratz varuje před přílišnou fragmentací bitcoinu, kdy začínají vznikat „vylepšené“ verze měny, jež se od originálu liší. To jej ale zatím neodrazuje od plánů zřídit fond ve výši 500 milionů dolarů ve své nové firmě Galaxy Investment Partners, jež hodlá investovat do digitálních měn.

Pro CNBC bývalý šéf Fortress Investment Group odhadl, že cena bitcoinu se může do konce příštího roku vyšplhat až na 40 tisíc dolarů. Tržní kapitalizace celé měny by mohla do konce příštího roku dosáhnout až na 2 billiony dolarů.

Jednoho dne může dojít k podobnému scénáři, jako splasknutí internetové bubliny v roce 2001, varovala agentura Bloomberg. Přežili jen ti nejsilnější. Hlavní makroekonomický stratég Bloombergu Marc Cudmore se domnívá, že kdyby bitcoinový trh byl „normálním“ trhem, už dávno by došlo ke korekci.

