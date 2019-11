Magenta je naše: německý telekom se soudí o barvu s americkou pojišťovnou

Telekom získal soudní předběžné opatření na používání této barvy. Lemonade si naopak stěžuje u unijního úřadu pro duševní vlastnictví EUIPO, že výhradní práva pro používání barvy magenta by měly být německé firmě odebrány, protože samotnou barvu telekomunikační společnost nevymyslela.

„Deutsche Telekom se snažil zakázat používání růžové barvy technologickému blogu v USA, výrobci hodinek na portálu Indiegogo, účetní firmě v Nizozemsku, prodejnám IT v Anglii a nyní tvrdí, že vlastní růžovou barvu rovněž v sektoru pojišťovnictví. Pokud by někdo v Deutsche Telekom vynalezl novou barvu, pak by jejich požadavek měl smysl. Pokud tomu tak není, jedná se o formu firemní šikany. V tomto případě jde o barvu, která patří všem,“ vyjádřil se k nátlaku německé společnosti Daniel Schreiber, ředitel a jeden ze zakladatelů pojišťovny Lemonade.

Firma nicméně pro německý trh změnila barvu svých webových stránek. Na Instagramu má kampaň, kde se různé předměty z domácnosti namáčejí do růžové barvy. Provozní ředitel Lemonade Shai Wininger dodal, že telekom se snažil vynutit po firmě podpis dohody, že se vzdá používání barvy na celém světě. Startup to odmítl. „Nejdřív jsme si mysleli, že své nároky nemohou myslet vážně. Těžko si mohou monopolizovat veškerou růžovou barvu na světě,“ vysvětlil Wininger.

Mluvčí německého telekomu tvrdí, že firma je celosvětově známá právě kvůli používání své barvy magenta, a proto má nárok na ochranu i mimo sektor telekomunikací.

Není to první právní spor o barvu. Kvůli používání modré se soudil německý výrobce krému Nivea Beiersdorf. V říjnu německý patentový soud potvrdil, že modrou barvu Pantone 280 C může v Německu v kosmetice používat pouze Beiersdorf.

Dále čtěte:

T-Mobile nabídne tarify s neomezenými daty. Novinky připravuje i konkurence

Sladké fiasko. Dr. Oetker přestal vyrábět kalorickou bombu čokopizzu

Od Kellnera a Komárka k internetu věcí. Česko je připraveno, tvrdí šéf Sigfoxu Soukal