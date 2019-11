Klimatické krizi neutečou ani mrtví. Hřbitovy se musí změnit

Připomíná to scény z hororů. Hroby se otevírají, na povrch se dostávají rakve a ostatky zemřelých. Pro koronera Charlieho Huntera z Lousiany jde v posledních dekádě o běžnou praxi. Časté povodně totiž způsobují, že zatopené hřbitovy vydávají nechtěné tajemství. I když jsou hrobky umístěné nad zemí, povodně posledních let jsou natolik extrémní, že se do nich dostane voda a rakve fakticky vyskočí z hrobů, uvedl Hunter.

„Slyšíte bublat vodu, vidíte vzduchové bubliny a víte, že utěsnění hrobů bylo narušeno. Pak se jejich víko uvolní,“ popsal děsivé scény ze zaplavených hřbitovů na jihu Spojených států.

Web Scientific American napsal, že klimatická změna znamená poškození hřbitovů a hrobů nejen v povodněmi zasažených oblastech, ale také tam, kde jsou rozsáhlé požáry, jako je tomu nyní v Kalifornii. Hřbitovy jsou v ohrožení také na Aljašce. Tam oteplování způsobuje tání permafrostu, takže místní hroby se naopak propadají do bahna a kamení. V některých případech kvůli erozi nenávratně zmizí.

Regiony, jež bojují s extrémním počasím, vetšinou nemají dostatek prostředků, aby řešily problémy s hřbitovy. Místní politici jsou rádi, když obnoví běžnou infrastrukturu. Přesunutí ostatků znamená i právní problém, většinou je potřeba souhlasu pozůstalých.

„Pokud se jedná o povodně, existuje jen velmi málo řešení,“ řekl Michael Trinkey, jenž šéfuje nadaci Chicora. Nezisková organizace se stará o ochranu historických památek v Jižní Karolíně včetně hřbitovů. Jeho přemístění znamená náklady v řádu milionů dolarů. A získat povolení od příbuzných všech pohřbených je prakticky nemožné.

Paul Lemasters z mezinárodní asociace pro hřbitovy a kremace ICCFA přiznal, že hroby, jež leží v lokalitách, které jsou vystaveny extrémnímu počasí, mají většinou smůlu. Peníze na úpravu pozemků nejsou. Lidé přitom očekávají, že místa posledního odpočinku jejich blízkých budou fungovat věčně.

Musel by se zřídit společný nadační fond, který by umožnil, že se pohřebiště přizpůsobí novým klimatickým podmínkám. Mnoho provozovatelů hřbitovů je ale rádo, že má prostředky na základní údržbu.

„Pokud hřbitov zmizí pod vodou, většinu lidí to nezajímá. Ale když vidí těla, jak plavou kolem, začínají být rozčilení,“ řekl Trinkey. Sám odhaduje, že povodněmi mohou být jen ve Spojených místech zasaženy tisíce hřbitovů.

