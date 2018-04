Kiwi opouští šéfka. Mise je splněna, říká Lucie Brešová

Koncem dubna odcházíte ze své pozice v Kiwi.com. Co vás k tomuto rozhodnutí vede?

Odcházím z pozice managing director a přesouvám se vlastně do role akcionářské. Rozhodnutí vyplynulo z toho, že když jsem se k Oliverovi (Oliver Dlouhý zakladatel a největší akcionář – pozn. red.) před čtyřmi roky přidala, tak moje mise představovala úkol postavit infrastrukturu pro jeho sen. Vše kolem produktu a byznysu, jemuž se věnoval. A to je dnes naplněné.

Když jsem přišla, neexistovaly žádné podpůrné týmy. Bylo jen pár ajťáků, dva tři lidé, kteří bukovali letenky. Žádný zákaznický servis, HR, finance, nedejbože facility či legal support. Musela jsme vytvořit základní strukturu, sehnat první lidi, s nimiž jsme ty týmy stavěli. Nyní po návratu z mateřské, kdy tam nejsem úplně každý den, tak ty týmy viditelně fungují a nepotřebují vodění za ručičku. Dospěla jsem tedy k závěru, že moje mise je naplněna, a nyní je to spíše o tom dál ladit dnes už korporátní strukturu, což zvládnou lidé, které jsem tam přivedla i beze mne. Mě moc bavila ta budovatelská fáze, řešení problémů, u nichž jsme netušili, ani jak se k nim postavit. A ta doba skončila.

Nikdy jste ve velké korporaci nepracovala. Jak se bez zkušeností buduje ze startupu velká korporace, jíž Kiwi.com dnes je? Metodou pokus omyl?

Opravdu dost touto metodou. Zjistila jsem, že neexistuje žádný manuál, který by říkal, když rostete za jeden rok z třiceti na tři sta lidí, tak udělejte to, to a to. Postupovali jsme tedy metodou postupného hašení požárů. Když se objevil problém a něco přestalo fungovat, nebo bylo třeba, aby fungovat začalo, tak jsem hledala po známých a kamarádech radu, co by se s tím dalo dělat, a podle toho jsme pak na naši situaci konstruovali konkrétní řešení.

A když jsme něco vyřešili, objevil se okamžitě další problém. Tak to probíhalo vlastně až doteď, kdy už to přestává být o hašení požárů a já jsem spíše ten požárník.

Celý rozhovor čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 23. dubna. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro