Když ztráta vynáší: na firmách v mínusu investoři vydělali miliardy

Začátek obchodování s akciemi Uberu na konci minulého týdne dal za pravdu těm, kdo tvrdí, že firma, která dlouhodobě nevydělává, nemá na burze co pohledávat. První den skončil depresivní ztrátou více než 7 procent proti otevírací ceně a výprodej pokračoval i po včerejším otevření trhu.

Historie ale ukazuje řadu vskutku zářných případů, které dokazují mylnost této teorie. Málokdo by asi souhlasil s tím, že vstup Amazonu na trh byl nesmysl.

A investoři, kteří nedbali tehdejších firemních ztrát, si dnes mohou gratulovat. Amazon vstupoval na burzu v roce 1997, kdy počítal ztrátu v řádu desítek milionů dolarů. Na trh šel titul s cenou 1,73 dolaru za akcii. Od té doby posílil o více než 10 tisíc procent. Jen za první letošní čtvrtletí Amazon vydělal 2,8 miliardy dolarů, zhruba tolik, jako za prvních 14 let na burze.

Další mimořádně úspěšnou sázkou na ztrátovou společnost byla investice do Netflixu. Tehdy jen internetová videopůjčovna, která je dnes mediálním gigantem, šla na burzu v roce 2002, kdy vykázala ztrátu převyšující 20 milionů dolarů. Za první tři měsíce letošního roku Netflix vydělal 344 milionů dolarů. Kdo před 17 lety do firmy investoval 1000 korun, dostal je 24krát zpět.

Zajímavým úkazem je Tesla. Od vstupu na trh v roce 2010 společnost nejen že nezačala vydělávat, ale svou ztrátu prohloubila téměř na sedminásobek. Sentiment ale mluví ve prospěch Elona Muska. Jeho vizi investoři stále věří a hodnota akcií za devět let stoupla čtrnáctinásobně.

Možná jsou právě Amazon a spol. tím, co zvyšuje chuť investorů pustit peníze do ztrátových firem. Jen v posledních měsících se velkému zájmu těšily akcie Lyftu, aplikace Pinterest či výrobce veganských burgerů Beyond Meat. Žádná z těchto firem nikdy neskončila účetní rok v černých číslech.

Zisk zkrátka nemusí být nezbytně jediným správným ukazatelem, který určuje potenciál společnosti, obzvlášť pokud jsou přebujelé náklady důsledkem rapidního rozvoje. „Tyhle společnosti používají burzy přesně pro ten účel, pro nějž vznikly – jako zdroj financování rostoucího byznysu,“ tvrdí Neil Goddin, manažer fondu Kames Global Equity.

„Klíčová je víra investorů, že ztrátové firmy budou úspěšnými lídry trhu dostatečně dlouho, aby se dostaly do zisku jako v případě Netflixu,“ dodává.

Ačkoli investoři často tíhnou k tomu investovat do nových technologických firem co nejdříve, na místě je spíše zdrženlivost. „Ceny akcií bývají po startu volatilní s tím, jak si investoři nechtějí nechat ujít příležitost, po krátkém čase se ale tyhle bouře uklidní,“ říká Adrian Lowcock z Willis Owen. Drobným investorům rovněž doporučuje, aby sledovali, jaké nebezpečí jimi vyhlédnutým firmám hrozí ze strany konkurence či regulačních úřadů.

