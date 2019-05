Rozpačitý burzovní debut roku: Uber vstupem na trh získá „jen“ 8 miliard dolarů

Uber dává investorům k dispozici 180 milionů akcií. Výnos z prodeje ve výši 8,1 miliardy dolarů je oproti jiným technologickým firmám, které v minulosti vstoupily na burzu, spíše zklamáním. Facebook v roce 2012 umístil akcie na trh se ziskem 16 miliard dolarů, Visa o čtyři roky dříve vybrala skoro 18 miliard a nejúspěšnější IPO posledních let přineslo společnosti Alibaba v roce 2014 25 miliard dolarů.

Primární veřejná nabídka Uberu je přesto největší právě od debutu čínského internetového prodejce. Obchodovat s titulem se bude na Newyorské burze cenných papírů (NYSE) pod tickerem „UBER“. Web MarketWatch upozorňuje, že vzhledem k rozsahu IPO je pravděpodobné, že finance Uberu budou pod bedlivým dohledem Wall Street.

Dříve než se do obchodování budou moci zapojit drobní investoři, se uskutečnilo několik velkých transakcí. Společnost PayPal se rozhodla investovat do Uberu za upisovací cenu akcie 500 milionů dolarů. Vedle toho již dříve fond SoftBank Vision spolu s Toyotou a firmou Denso přislíbily jednu miliardu dolarů do nové společnosti Uberu, která bude rozvíjet koncept autonomního řízení.

Právě samočinné vozy bez řidičů mohou být pro Uber velmi lákavou vizí, která je jednou z cest, jak se konečně dostat do černých čísel. Uber od svého vzniku prodělal kolem devíti miliard dolarů (přes 200 miliard korun). Navíc připouští, že může trvat ještě řadu let, než se stane ziskovým podnikem.

Jelikož jako veřejně obchodovaná firma bude nyní Uber povinně zveřejňovat podrobné výsledky hospodaření každé tři měsíce, bude prakticky neustále pod tlakem investorů, které ztrátové hospodaření nebude uspokojovat. Část expertů proto vedle sázky na autonomní řízení očekává především brzké zdražení služeb Uberu.

Dále čtěte: