Pětatřicetiletý podnikatel vystudoval ekonomiku a strojírenství na univerzitě Göteborgu, spolupracoval na projektu autonomního řízení pro Stanfordovu univerzitu a pak zakotvil v divizi nákladních vozů Volvo.

Ve třiceti letech řídil výrobu motorů v devíti továrnách švédské automobilky. „Před dvěma lety jsem si uvědomil, že nechci pracovat pro průmysl, který nenese odpovědnost za to, že přispívá k emisím CO2,“ řekl německému deníku Süddeutsche Zeitung. „Nemohl bych s tím žít.“

Prohlédněte si kamion, který nepočítá s řidičem, i konkurenci švédské firmy:

Proto se rozhodl pro nejistou kariéru v prostředí začínajících firem. Založil firmu Einride, která pracuje na autonomním elektricky poháněném kamionu. Prototyp nákladního vozu bez kabiny pro řidiče T-Pod byl dokončen loni v létě. „Po letech ve výrobě nákladních automobilů jsem věděl, co můžete a nemůžete udělat. Jako start-up můžete mnoho věcí udělat levněji a rychleji než velké koncerny,“ tvrdí.

Svůj vůz představil také na autosalónu v Detroitu. Vůz bez kabiny a oken může přepravit patnáct palet zboží. Vozy nechce prodávat jednotlivě, ale nabízet firmám formou celé flotily. Jeho prvním zákazníkem je řetězec supermarketů Lidl, který by měl vozy používat na propojení skladů. První dodávky se mají uskutečnit během tohoto roku.

Elektrické kamiony již představil výrobce motorů Cummins, Tesla má svůj elektrický kamion Semi, a Daimler plně elektrický nákladní vůz, který uveze návěs o celkové hmotnosti 26 tun. První vozy by mohly být dostupné po roce 2020.

O zájmu o tento segment svědčí, že firma Uber koupila start-up Otto, který pracuje na vývoji autonomních kamionů. Projekt je ale zastaven kvůli právním sporům o patenty firmy Waymo, jež patří pod Alphabet.

Nákladní doprava budoucnosti podle Einride:

Falck se konkurence Tesly na americkém trhu nebojí. I když Elon Musk oznámil, že první kamiony Semi budou k dipozici v roce 2019, firma má problémy s dodržováním termínů.

Také cena mezi 150 až 200 tisíci dolarů (3 až 4 miliony korun) je podle něj příliš vysoká. „Tesla neprokázala, že mohou vyrobit nákladní auto za konkurenční cenu. Tak daleko, jako jsme my, není každopádně nikdo,“ sebevědomě tvrdí Švéd. T-Pod má sice dojezd jen 200 kilometrů, to ale nemusí vadit, když není potřeba platit řidiče. „Nestojí to další peníze, pokud vůz zastaví a bude se dobíjet.“

Einride plánuje spravovat firemní flotilu autonomních elektrických kamionů sama. Bude zaměstnávat lidi, kteří je budou na dálku ovládat a kontrolovat. Kamiony chce vyrábět u smluvních výrobců. „Musíte být start-up, abyste staré věci opravdu změnili,“ nepochybuje o úspěchu svého konceptu Falck.

