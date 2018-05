Kaufland zvýší mzdy o čtvrtinu. Minimum bude 24 tisíc korun

Průměrná mzda v Česku loni stoupla o sedm procent na 29 504 korun. Od loňska se tempo růstu platů v tuzemských obchodech výrazně zrychlilo, mzdy navýšila většina velkých obchodních řetězců, některé i vícekrát. Nutí je k tomu nedostatek provozních pracovníků či snaha udržet si ty stávající.

„Chceme být i nadále atraktivním zaměstnavatelem. Nabízíme celou škálu pracovních úvazků od celodenních, osmihodinových, přes různé formy kratších úvazků až po brigádnické dohody. Tuto flexibilitu považujeme za velmi důležitou, zvláště v současné složité situaci na trhu práce,“ uvedla mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

„Máme a nadále očekáváme pozitivní vývoj obratu v Česku. To dokládáme i tím, že jsme v uplynulém obchodním roce investovali do našich poboček a do infrastruktury přes 100 milionů eur (2,5 miliardy korun),“ uvedla Gertrud Bottová ze skupiny Schwarz Gruppe, která Kaufland vlastní.

V poslední době oznámila navýšení mezd řada řetězců. Diskonty Lidl, které jsou stejně jako Kaufland součástí německé obchodní skupiny Schwarz, zvýšily od března nástupní mzdu pokladních a prodavaček o pětinu na 28 tisíc korun, v Praze pak na 29 tisíc korun. Stejným tempem se zvýší platy současných zaměstnanců.

Také diskonty Penny Market zvýšily od 1. března mzdy. Pokladní, zaměstnanci centrály a další pracovníci si polepšili v průměru o sedm procent. Nástupní mzda na pozici pokladní - prodavač se na plný úvazek se pohybuje mezi 18 tisíci a 21 tisíci korun podle regionu. Albert za uplynulých 12 měsíců navýšil mzdy provozním zaměstnancům v prodejnách o 32,5 procenta. Naposledy v lednu o 19 procent.

V českém maloobchodu je v odborech pět až sedm procent zaměstnanců. Podle odhadu odborů pracuje v maloobchodu a velkoobchodu v Česku 180 tisíc lidí. Podle údajů portálu Platy.cz se průměrný plat prodavače letos zvýšil na 17 262 korun.

