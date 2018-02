Přijde český BioLidl? Branže kvalitních potravin hledá cestu z kruhu

Češi po léta platili za lovce slev, kteří v jídle na kvalitu z vysoka kašlou. Symbolem ekologického zemědělství se tak mohl stát miliardář Radovan Vítek hromadně skupující šetrně obdělávaná pole. Dotace pro pole obdělávaná v ekologickém režimu pak Češi dlouho vnímali jako jediný bonus spojený s tímto sektorem. Že by za tím mohlo být něco víc (jako třeba lepší jídlo), neuznávali kolikrát ani ti, kteří by si to mohli finančně dovolit.

Dnes je to už trochu jinak. Sice ještě pořád převažují zákazníci řešící především cenu, ale výrazně přibylo těch, kdo nestojí o prefabrikovaný hnus bez chuti. Důkazem jsou nejen narvané farmářské trhy, ale i celá řada nově vzniklých specializovaných sítí s prémiovými potravinami, stoupající počty restaurací vařících z lokálních surovin ověřeného původu nebo skutečnost, že „zdravý“ koutek s ne zrovna levným jídlem lze dnes nalézt už i v diskontních supermarketech.

Poptávka tedy evidentně je, ale nabídka jí vůbec neodpovídá a restauratéři bojují s nedostatkem surovin. Celá branže se však podivně zacyklila a jen obtížně hledá, jak se na českém trhu dál rozvíjet.

Podložit trendy „tvrdými“ daty není jednoduché, zvlášť když nepanuje shoda ani na názvu kategorie. Říká se jim někdy farmářské, jindy kvalitní, zdravé nebo prémiové potraviny. Pomoct si však lze certifikovanou podkategorií bio, kterou podrobně sleduje ministerstvo zemědělství.

Ohrožený druh: od roku 2000 zmizela třetina venkovských obchodů

Podle posledních dostupných dat za rok 2015 Češi utratili za biopotraviny 2,25 miliardy korun a částka od roku 2010 mírně, ale vytrvale roste. Jenže ve srovnání s celkovými útratami za potraviny je to jen 0,81 procenta. To je velmi daleko za západními zeměmi, avšak i hluboko pod cílem české vlády, která by se ráda dostala aspoň na tři procenta.

„Trh s biopotravinami v Česku je strašně malý,“ říká Otakar Jiránek, majitel obchodů a restaurací Country Life a veterán branže. V Dánsku, Švýcarsku nebo Lucembursku utratí za bio více než sedm procent potravinových výdajů, v Rakousku 6,5 a v Německu necelých pět procent.

Příčinou nepoměru zdaleka není jen tamní vyšší kupní síla, ale především skutečnost, že se nabídka v Česku fatálně míjí s poptávkou. Některých produktů je nadbytek, jiných se naopak vůbec nedostává. A to zase souvisí s kupní silou. Pokud už se na trhu objeví třeba nedostatková biomrkev, stojí v průměru o 225 procent více než její „normální“ příbuzná. To je rozdíl, který odradí i zákazníky, kteří jinak na peníze tolik nehledí.

