Transparentní účet - ilustrační foto Autor: Shutterstock

Ačkoliv jste to možná netušili, transparentní účet si může zřídit v podstatě kdokoliv. Klidně i vy. Stačí se vydat do některé z etablovaných bank a o tuto možnost požádat. Žádné peníze navíc vás to stát nebude. Na druhou stranu, proč byste něco takového dobrovolně dělali? Díky transparentnímu účtu bude moci vaše finanční aktivity sledovat kde kdo, a to je něco, co asi nejspíš nechcete. Tedy za předpokladu, že zrovna nerozjíždíte volební kampaň nebo například nevybíráte peníze na dobrou věc.