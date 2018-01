Turistů v Česku přibývá. CzechTourism chce odlehčit Praze a posílit regiony

„Rostoucí počet návštěvníků může do budoucna příliš zatěžovat některé exponované destinace, v případě České republiky je to zejména Praha. To by pak mohlo negativně ovlivňovat život rezidentů a může to mít neblahý vliv i na část tamních památek,“ předvídá Monika Palatková, ředitelka CzechTourismu. Státní agentura, jejímž prioritním úkolem je prostřednictvím kampaní přilákat více zahraničních turistů i návštěvníků, proto chce více zvát cizince zejména do regionů. Zájem o regiony má pomoci zvednout především nový program Ambasador. Jeho prostřednictvím budou celosvětově známé celebrity, jako jsou Jaromír Jágr, Gabriela Koukalová či Martina Sáblíková a pěvecké hvězdy Magdalena Kožená a Karel Gott, zvát turisty k návštěvě svého rodiště.

„K návštěvě rodného kraje budou zvát osobnosti, které mají v konkrétní zemi renomé, a dokáží tak oslovit cílovou skupinu turistů,“ vysvětluje Palatková. Program se zaměří jak na vzdálené trhy, tak i na sousední země, odkud k nám už nyní častěji přijíždějí turisté a návštěvníci se zájmem i o méně exponovaná místa.

CzechTourism ve své strategii sází také na sociální sítě, které v posledních letech výrazně proměnily marketing. K návštěvě České republiky a konkrétních regionů zve influencery, kterými jsou v tomto případě blogeři a youtuběři. „Tato strategie se nám osvědčila zejména v asijských zemích, kde influenceři mají obrovskou sledovanost i u starších věkových skupin. Pozitivní dopad mělo pozvání například jihokorejských blogerů na Moravu či indických blogerů, které jsme seznámili s regionálními památkami ve spojení s českou gastronomií,“ popisuje Palatková. Další rozvoj marketingu na sociálních sítích plánuje CzechTourism na rok 2018.

