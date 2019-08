Jak ocenit Aramco? Rozdílné názory na hodnotu firmy přetrvávají

Rafinérie Aramco Autor: Profimedia.cz

Mezi Saúdskou Arábií a bankami přetrvávají rozdílné názory na to, jak by měla být správně oceněna ropná společnost Saudi Aramco. Agentuře Reuters to řekly informované zdroje z odvětví a z bank. Saudi Aramco nyní znovu jedná s bankami o vstupu na burzu a tento týden se má sejít vedení podniku, které bude podle zdrojů pravděpodobně jednat o hodnotě firmy.