Injekce pro Uber: Toyota investuje půl miliardy dolarů do společného vývoje samořídících aut

Toyota je jedním z největších výrobců aut na světě a Uber největším provozovatelem alternativního taxi. Obě firmy však zaostávají za konkurencí v rozvoji samořídících aut, napsala agentura Reuters.

Dohoda prohloubí současné vztahy obou firem a vychází ze strategie generálního ředitele Uberu Dary Khosrowshahiho, který dává přednost vývoji autonomních vozů v rámci partnerství. Dohoda by také mohla vdechnout nový život aktivitám Uberu v oblasti samořídící technologie. Od března, kdy samořídící SUV Uberu zabilo v Arizoně chodce, firma stáhla své robotické vozy ze silnic, propustila stovky testovacích řidičů a uzavřela operace v Arizoně, která byla testovacím centrem jejích autonomních vozů.

Investice ohodnocuje Uber na 72 miliard dolarů. To je stejně, na kolik ohodnotila Uber letošní dohoda s firmou Waymo, samořídící divizí firmy Alphabet.

Uber zkombinuje svůj systém autonomního řízení s technologií Guardian od Toyoty, která nabízí automatické bezpečnostní prvky, jako udržení auta v jízdním pruhu, ale neumožňuje, aby auto jelo zcela samostatně. Kombinovaná technologie by měla být vestavěna do minidodávek Toyota Sienna, které chce Uber nasadit do provozu v roce 2021.

Toyota je méně agresivní než konkurenti v pohybu směrem k plně autonomnímu řízení. Automobilka vyjadřuje obavy z technologie a zaměřuje se na částečné autonomní systémy, jako je právě Guardian. Investovala však do vývoje a plánuje začít kolem roku 2020 testovat samořídící elektrická auta.

Uber a Toyota již dříve uzavřely partnerství v oblasti projektu elektrické mobility. Před dvěma lety Toyota investovala blíže neupřesněnou částku do Uberu a obě firmy se spojily v programu leasingu aut pro řidiče Uberu. Uber však již svoji leasingovou divizi v USA uzavřel.

