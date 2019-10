Home Credit po vlně kritiky zrušil partnerství s Univerzitou Karlovou

„Nechceme být nadále vtahováni do iracionálních debat o smyslu naší spolupráce, které oba subjekty poškozují ještě předtím, než spolupráce byla vůbec zahájena,“ napsal mluvčí Home Creditu.

„Nechceme být nadále vtahováni do iracionálních debat o smyslu naší spolupráce, které oba subjekty poškozují ještě předtím, než spolupráce byla vůbec zahájena,“ uvedl mluvčí Home Creditu.

Stovky studentů a pracovníků univerzity vyzvaly dnes rektorát, aby od smlouvy odstoupil. Kritizovali zejména to, že se firma Home Credit „neodpovědným úvěrováním podílela na obchodu s chudobou a významnou měrou přispěla k dnešnímu množství vedených exekucí“. Studenti různých fakult také požadovali, aby akademický senát do budoucna stanovil jasná etická kritéria, s kým a za jakých podmínek UK může do budoucna navazovat komerční spolupráci, aby tím nebylo poškozováno její dobré jméno. UK už ve středu uvedla, že smlouva žádným způsobem neporušuje zásady akademických svobod.

Ve středu smlouvu kritizovala i filozofická fakulta či profesor Jiří Přibáň z univerzity v Cardiffu, univerzita tím podle něj ztratila morální kredit. Přibáň se proto vzdal členství v Čestné radě absolventů. Rektor Tomáš Zima mu v osobním dopise napsal, že jeho kroku lituje.

Z mého dopisu rektorovi: ... Nevím, jaký finanční kredit tímto partnerstvím (s Home Credit) univerzita získává, ale vím, že takovým spojením ztrácí kredit morální.



V dané situaci nemohu nadále působit jako člen Čestné rady absolventů, a proto se členství vzdávám. — Jiří Přibáň (@JiriPriban) October 9, 2019

Většinovým vlastníkem společnosti Home Credit je skupina PPF českého miliardáře Petra Kellnera. Home Credit se ve smlouvě zavázal, že od akademického roku 2019/2020 bude univerzitě každý rok poskytovat půl milionu korun po dobu tří let. Podporovány měly být zejména Matematicko-fyzikální fakulta UK a Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK.

Zastupitel Prahy 5 Adam Rut (Piráti) vyhlásil na facebooku pro univerzitu veřejnou sbírku. Chce tak shromáždit 1,5 milionu korun, které firma slíbila univerzitě během tří let poskytnout.

