Hloupé nakupování na chytrém telefonu. Pětina Čechů nemá při placení mobilem zabezpečení

Chytrý mobilní telefon, tedy přístroj vybavený operačním systémem, využívá sedm z deseti obyvatel Česka starších 15 let. Nejvyšší zastoupení mají smartphony mezi mladými ve věku 15 až 29 let, kde jej používá 76 procent osob. Naopak v kategorii seniorů nad 70 let uvedlo používání smartphonů 16 procent lidí. Regionálně je nejvíce smartphonů v Praze, nejméně v Jihočeském kraji.

Soukromé přístroje využívá více než polovina lidí, jeden člověk ze šesti používá firemní smartphone. Soukromý i firemní přístroj používá 16 procent lidí.

Téměř polovina uživatelů smartphonů je používá, kromě volání a psaní SMS či emailů, také k nákupu zboží na internetu. Dále pomocí smartphonů a mobilního bankovnictví spravují bankovní účty a zadávají příkazy k platbě. Smartphony také užívají například k posílání dárcovských DMS pro dobročinné účely.

Z průzkumu plyne, že velká skupina uživatelů si neuvědomuje, že přístup na internet prostřednictvím smartphonu přináší stejná rizika, jako připojení z počítače. Jde například o možnost zavirování telefonu či hackerský útok. Zavirování telefonu se obávají spíše ženy než muži.

Počet smartphonů, prodaných na českém trhu, rostl v období 2013 - 2016 o desítky procent. Loni se růst podílu smartphonů mírně zpomalil, ale stále se rozšiřuje spektrum jejich využití.

