Sázka na fintech. Rothschildův fond chystá obří emisi

Investiční trust Lorda Rothschilda (RIT) do něho údajně vloží deset milionů liber a jeho management má koupit akcie za 2,7 milionu. Zbývající část má uspokojit evropský hlad po finančně-technologických startupech a je určena pro drobné a institucionální investory. Jak nedávno poznamenal list Financial Times, jde o jednu z největších emisí v tomto odvětví posledních deseti let.

Nabyté prostředky fond hodlá investovat právě do podniků finančně-technologického sektoru, kde si vyhlédl pět firem Zopa, Seedrs, Interactive Investor, BullionVault a SRL Global o souhrnné hodnotě 33,3 milionu liber.

Finančně-technologické společnosti by měly profitovat z evropské směrnice o platebních službách, která platí od 13. ledna a která ukončila monopol bank na platební služby a informace o účtech klientů.

