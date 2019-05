Facebook mění vzhled, zaměří se více na skupiny

„Toto je největší změna v aplikaci Facebooku a na webové stránce, jakou jsme učinili za posledních pět let,“ řekl Zuckerberg při uvádění nové podoby rozhraní. V mobilní aplikaci by se některé změny měly projevovat už od úterka, nový web přijde v příštích měsících, uvádí Facebook na svém oficiálním blogu. „Svěží“ nový design, v němž výrazně ubude charakteristické modré barvy, je prý jednodušší, rychlejší, více uživatele vtahuje a „dává vaše komunity do centra“ uživatelské zkušenosti.

Podle agentury Reuters představují ohlášené novinky první konkrétní kroky v plánu Facebooku proměnit se ve firmu zaměřenou na soukromou komunikaci a obchodování na internetu. Právě příklon k většímu soukromí byl při středeční prezentaci zásadním motivem, o čemž svědčí snímek s heslem „budoucnost je soukromá“. Sdělení vyvolalo posměšnou reakci reportéra deníku The New York Times Kevina Rooseho, který připomněl, jak Zuckerberg před lety označoval soukromí za přežitek.

Here's the new, less-blue Facebook, which is rolling out in the US today. pic.twitter.com/JOAFEyQ27P