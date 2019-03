Francie chce zkrotit internetové giganty, zatíží je tříprocentní daní z příjmu

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire předpokládá, že do státní pokladny by tato takzvaná digitální daň mohla přinést asi 500 milionů eur za rok a že se tato částka „rychle“ zvýší. O svém návrhu ministr mluví už delší dobu.

„Jde o spravedlnost,“ řekl Le Maire. „Tito digitální giganti používají naše osobní údaje, vydělávají na nich obrovské zisky … pak převedou peníze někam jinam, aniž by zaplatili spravedlivou daň,“ dodal.

Ministr citoval údaje Evropské komise, podle nichž velké internetové firmy platí na dani v průměru o 14 procentních bodů méně než jiné evropské společnosti. Firmy, které chce Francie zdanit, si zpravidla zřizují sídlo v té zemi EU, která jim umožní mnohem nižší zdanění.

Navrhovaná daň by zatížila hospodaření zhruba třiceti společností, z nichž většina je ze Spojených států, část ale také z Číny a z Evropy. Le Maire uvedl, že zdanění se nebude týkat firem, které své výrobky přímo prodávají přes internet.

Vedle Googlu, Amazonu, Facebooku či Applu má daň platit například i společnost Uber, dále Airbnb nebo francouzská technologická firma Criteo, která vytváří personalizovanou reklamu.

Asociace počítačového a komunikačního průmyslu (CCIA) s návrhem Paříže nesouhlasí. Podle jejího názoru by v důsledku přinesl vyšší náklady jak francouzským firmám, tak spotřebitelům. „Takzvané digitální firmy nejsou - na rozdíl od toho, co se říká - nedostatečně zdaněny a neměly by být svévolným cílem,“ prohlásil šéf evropské kanceláře CCIA Christian Borggreen.

Francie se rozhodla daň navrhnout poté, co podobný návrh na unijní úrovni nedostal jednomyslnou podporu členských států. Le Maire prohlásil, že bude prosazovat mezinárodní dohodu v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Vlastní digitální daň hodlá zavést například i Rakousko a nakloněn je jí také český premiér Andrej Babiš.

