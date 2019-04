Babišova kličkovaná. Premiér znovu odmítá možnost sektorové daně pro banky

Podle ČT zavedení sektorové daně pro banky Babiš připustil. Měla by se týkat i pojišťoven a premiér uvažuje také o zahrnutí mobilních operátorů, o návrhu chce debatovat, uvedla v neděli ČT. „Jestli když uděláme sektorovou daň pro banky, to bude mít takový dopad pro všechny zdražením úvěrů a dostupností úvěrů, nebo ne,“ řekl Babiš ČT. Informaci přivítal předseda sociálních demokratů Jan Hamáček.

„Nemluvím česky ideálně, ale tolik rozumím, abych věděl, že jsem neřekl, že jsem otočil. Řekl jsem, že na bankovní daň mám stále stejný názor, že to banky přenesou na občany, firmy, ohrozí to likviditu, cenu hypoték - zkrátka že my sektorové daně nechceme,“ sdělil premiér na dotaz LN. Připustil nicméně, že se chystá s představiteli bank potkat a vyslechnout si jejich stanovisko.

Babiš v LN také uvedl, že jen zopakoval, aby sociální demokraté o svých daňových návrzích jednali nikoli s ním, ale s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), protože ta připravuje státní rozpočet na příští rok. Všechny úpravy výdajové i příjmové stránky mají být podle premiéra součástí souhrnu, který vznikne právě na ministerstvu financí, a koalice se jím bude zabývat až v podobě finálního sumáře.

Babiš pro LN odmítl také zavádění zvláštní daně pro telekomunikační firmy. „Řekl jsem pouze, že pokud by si někdo měl zasloužit sektorovou daň, byly by to telekomunikační firmy, které jsou tři a mají kartel. Tam není konkurence jako mezi bankami, ale tím neříkám, že to chci udělat. Principiálně my sektorové daně nechceme,“ uvedl.

U daní se ANO s ČSSD zatím shodne na digitální dani pro internetové giganty, jako jsou Facebook, Google nebo Amazon. Vyjednávání společné taxy na úrovni Evropské unie se táhne, a některé státy tak už přistoupily k zavedení vlastní digitální daně. V programovém prohlášení vlády je ještě závazek zvednout odvody pojišťovnám.

