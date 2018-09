Evropa se chystá obrátit naruby finanční svět. Důležité nemají být výnosy, ale ekologičnost investic

Carney se mohl odvolat na několik čerstvých iniciativ, které chtějí finanční sektor – a hlavně banky – donutit, aby se chovaly „zeleněji“, tedy podporovaly víc zelené projekty, které neprodukují skleníkové plyny. Sám je členem asi nejvýznamnější z nich: loni ustavené skupiny při Evropské komisi, kde s ním sedí dalších dvanáct centrálních bankéřů.

Podle Carneyho nemáme času nazbyt. „Jakmile klimatická změna začne přímo a zcela otevřeně ohrožovat naši finanční stabilitu, může být příliš pozdě udržet oteplování atmosféry jen na dvou stupních ročně.“ Boj proti klimatickým změnám patří nyní k evropským prioritám.

Jenže aby Evropská unie splnila své cíle pro rok 2030, včetně snížení emisí skleníkových plynů o 40 procent, musela by „zeleně“ investovat ročně o 180 miliard eur víc než dosud. A v přesměrovávání peněz od „špinavých“ na „zelené“ projekty mají sehrát klíčovou roli evropské banky.

Návrhy, které vznikaly pod záštitou eurokomisaře a místopředsedy Eurokomise Valdise Dombrovskise, přitom nejsou jen kosmetické. Mohou mít dalekosáhlé následky. „Je to transformativní projekt, který má oblast financí od základu změnit a má z ní učinit místo, které bude hlavním bojovníkem proti klimatické změně a dalším neřestem,“ řekl týdeníku Euro viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl a varoval: „Je to trochu nebezpečné, protože je to poprvé, kdy se naprosto nepokrytě na úrovni Evropské unie říká, že by celý sektor měl sloužit k naplnění politických cílů.“

Už v současnosti se pracuje na klasifikaci, podle níž budou banky, pojišťovny, burzy, atd. muset roztřídit své finanční produkty či projekty. Měřítkem bude to, nakolik přispívají k zelené ekonomice. V případě dluhopisů budou „zelené“ ty, které financují udržitelné projekty, a špinavé z logiky věci ty financující například uhlí nebo jádro.

Tady by mělo Česko zpozornět. „Když vezmeme příklad jaderné energie z rakouské perspektivy, musíme ji naprosto zavrhnout; je nebezpečná a neudržitelná. Ale český či francouzský pohled je úplně odlišný. Dostat všechna rozdílná stanoviska pod jeden deštník nebude jednoduché,“ říká Dominik Benedikt, seniorní analytik rakouské Erste Asset Management. Dlužno dodat, že v uvažování členů pracovní bankéřské skupiny vesměs jaderná energetika do udržitelné budoucnosti nezapadá.

Až se finanční produkty roztřídí (získají jakousi obdobu energetického štítku u nových budov), budou „zelené“ produkty finančního trhu nějakým způsobem zvýhodněny. Podle Hampla, který jezdí na jednání evropského hospodářského a finančního výboru deset let, by to mohlo být tak, že například banky by proti zeleným dluhopisům nemusely držet tolik vlastního kapitálu. Jinými slovy, zelené bondy by byly považovány za méně rizikové, podobně jako v současnosti státní dluhopisy.

