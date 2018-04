Energetické aktivity CEFC možná převezme CITIC. Na přání čínské vlády

CEFC se snaží prodat aktiva, aby získala hotovost. Firma se dostala do problémů poté, co vyšlo najevo, že její šéf a mimo jiné poradce prezidenta Zemana Jie Ťien-ming je v Číně vyšetřován. Firma dluží téměř sedm miliard dolarů splatných v první polovině letošního roku. V poslední době si byla ochotna krátkodobě půjčovat peníze za mimořádně vysoké úroky, a to až 36 procent ročně.

Podle Reuters dosud není jasné, zda CITIC Group převezme některý z domácích ropných a plynárenských podniků CEFC, ani zda sehraje roli při akvizici podílu v ruské Rosněfti, který CEFC plánovala. Prodej čtrnáctiprocentního podílu v ruském státním podniku za 9,1 miliardy dolarů (zhruba 189 miliard korun) se měl uskutečnit v první polovině letošního roku. Podíl ve výši 36,2 procenta koupil mezitím v CEFC Hainan International, divizi CEFC, která má obchod na starost, čínský správce majetku Huarong Asset Management řízený státem.

Není CEFC jako CEFC. Pod jednou hlavičkou fungují v Česku dvě skupiny

Zástupce CITIC Group přijal minulý týden na Pražském hradě český prezident Miloš Zeman.

CEFC Europe spravuje nyní v Česku aktiva přes 1,5 miliardy eur. V České republice koupila podíly například v aeroliniích Travel Service, cestovní agentuře Invia.cz, kapitálově vstoupila do J&T Finance Group, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, je majoritním vlastníkem fotbalové Slavie i stadionu v Edenu.

CITIC Group CITIC Group je jednou z největších firem na světě. Firma má 44 dceřiných společnosti v Číně, Hongkongu, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandě. Podniká v bankovnictví, realitách, energetice, strojírenství nebo v telekomunikacích. Do jejího portfolia patří přes 5000 firem.

Kde je Jie? Nejspíš se stal další výstrahou opicím od „předsedy všeho"

