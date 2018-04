Nežalujte CEFC, žádá Čínská rozvojová banka věřitele

„Splatnost dluhopisů CEFC končí 21. května a všichni čekáme, co se stane,“ uvedl jeden ze zdrojů agentury Reuters.

Začátkem března vyšlo najevo, že předseda představenstva skupiny CEFC Jie Ťien-ming, který je také členem poradního týmu prezidenta Miloše Zemana, je vyšetřován kvůli podezření z hospodářské kriminality.

Zhodnocením finanční situace CEFC byla pověřena šanghajská investiční firma Guosheng Group.

CDB jako dosud hlavní finanční zdroj CEFC má mít významnou roli při financování nákupu podílu 14,6 procenta na ruské ropné společnosti Rosněfť za 9,1 miliardy dolarů (188 miliard korun).

Přestože byl obchod kvůli vyšetřování pozastaven, čínská společnost stále doufá, že se jí podaří odkoupit podíly od švýcarské těžební společnost Glencore a katarského státního investičního fondu Qatar Investment Authority (QIA). Uvedl to dnes web ruského listu Vedomosti. CEFC měla zmíněným subjektům do konce března zaplatit 20 procent celkové sumy, to však nesplnila. Podle zdrojů listu bylo o pokračování dohody rozhodnuto v Číně na nejvyšší úrovni a zájem na dokončení obchodu vyjádřily všechny zúčastněné strany. Glencore a QIA jsou ochotny termín pro úhradu splátky prodloužit o deset dní, nicméně podle jednoho ze zdrojů jsou připraveni čekat i déle.

Čtěte komentáře k situaci CEFC: