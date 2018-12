Elektromobily připraví Německo o 100 tisíc pracovních míst v různých odvětvích, vyplývá ze studie

Příčinou snížení počtu pracovních míst je fakt, že výroba spalovacích motorů je pracnější. Elektrické pohony nejsou tak komplexní a vyžadují menší pracovní nasazení. Kromě dělníků v automobilovém průmyslu by o práci mohli postupně přicházet i lidé zaměstnaní v pohostinství nebo v pojišťovnictví. V jiných odvětvích - na stavbách či v energetice - sice budou nová pracovní místa vznikat, ale celkový úbytek zdaleka nedokážou nahradit, domnívají se autoři studie.

Kupředu, elektrická! Automobilový průmysl v Evropě se dramaticky mění

Prognóza vychází z předpokladu, že tržní podíl elektromobilů bude v roce 2035 činit 23 procent. Pokud by byl vyšší, budou podle studie výraznější i změny na pracovním trhu.

Je ale také možné, že nových pracovních míst vznikne více a ekonomika poroste rychleji. Tato varianta by ale nastala pouze v případě, že by se baterie do elektromobilů vyráběly v Německu, cituje ze závěrů studie německý týdeník Der Spiegel.

