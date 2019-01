Ekonomice by prospělo opatrné zvýšení úrokových sazeb, říká člen bankovní rady Michl

„Ekonomice by prospěl opatrný růst úrokový sazeb o 0,25 procentního bodu. A to opatrný říkám proto, že sleduji vývoj v Německu a zahraničí a nechci signalizovat dopředu víc než jedno zvýšení. Když se podívám na českou ekonomiku, tak tam je to jasné, růst úrokových sazeb. Když se podívám na Německo, tak tam jsem opatrný,“ uvedl Michl.

Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci klesla o 0,2 procenta. Zaznamenala tak první mezičtvrtletní pokles od prvního čtvrtletí 2015. Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se pak za celý loňský rok zvýšil o 1,5 procenta, což je nejpomalejší tempo růstu za posledních pět let. Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá řada českých podniků.

Michl uvedl, že je třeba pokračovat ve zvýšení úrokových sazeb s tím, že by ekonomika měla po deseti letech nezápornou klíčovou úrokovou sazbu. „Když je teď inflace na dvou procentech, tak by se repo sazba (základní úroková sazba) dotáhla na inflaci a měli bychom nezáporné úrokové sazby. Banky by na to mohly reagovat zvýšením úroků na spořicích účtech, lidé větším zájmem o spoření a ekonomika by byla lépe připravena na případné zpomalení,“ dodal s tím, že míra úspor domácností je nyní nižší než před krizí v roce 2008.

Pokud nestoupnou sazby, banky nemají podle Michla důvod zdražit hypotéky. „ČNB ovlivňuje krátké úrokové sazby, ale ty delší pětileté a víc jsou nyní stlačeny výrazně dolů, a trh nemovitostí by tak dále mohl přerůstat do bubliny. Proto byla zavedena pravidla pro nové hypotéky,“ uvedl Michl.

Průměrná úroková sazba hypoték v prosinci stoupla podle údajů Fincentra Hypoindexu na 2,91 procenta z listopadových 2,78 procenta. Hypotéky tak zdražily nejrychleji za posledních deset let. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to na 1,77 procenta. Loni v lednu byla na 2,28 procenta.

