Recese: už je tady zase

Pokles průmyslové výroby v červnu o 3,8 procenta, přijatých zakázek o desetinu, nálada mezi nákupními manažery ponurá. Může to být krátkodobý výkyv nebo důkaz příchodu ekonomického recese či krize. Varovných signálů, že něco není v pořádku, v posledních týdnech přibývá. Velcí investoři se chovají nestandardně, až bláznivě. Buď kupují zlato, nebo berou útokem všechny státní dluhopisy – bez ohledu na záporný výnos.

Podezřelé je i to, jak dlouho trvá současné období ekonomického růstu – ve Spojených státech již deset let, v Česku šest roků. Světoví státníci navíc, jak se zdá, dělají mnohé pro to, aby krizi přivolali. Ať už jde o vyvolávání celní války ze strany prezidenta Donalda Trumpa, nebo o myšlenky na divoký brexit z hlavy britského premiéra Borise Johnsona. Znepokojivé zprávy o zadrhávajícím se růstu mezitím přicházejí z Číny.

Navzdory všem varováním si možný příchod další krize téměř nikdo v Česku nepřipouští. Ministerstvo financí dál počítá s růstem hrubého domácího produktu o 2,3 procenta v příštím roce, Česká národní banka dokonce prognózuje růst o 2,9 procenta. Poznámka na okraj: ani nástup krize v roce 2008 do poslední chvíle téměř nikdo neodhadl. Krize totiž přicházejí nečekaně a bez pozvánky.

Pocit klidu vyvolává mimo jiné fakt, že většinu ekonomických ukazatelů dostáváme se zpožděním. Třeba předběžný odhad růstu českého hrubého domácího produktu za druhý kvartál jsme se dozvěděli až v polovině srpna – tedy šest týdnů po jeho skončení. Přesto lze najít i ukazatele, které zachycují vývoj v přímém přenosu. Mezi ty nejspolehlivější patří index nákupních manažerů.

Přečtěte si komentář: Sazby za oceánem a u nás Makrooko Miroslava Zámečníka ( Autor: Mladá fronta )

Funguje to asi takto. Oslovíte pár stovek top manažerů výrobních firem, kteří mají na starost obchod a zakázky, a zeptáte se, jak na tom aktuálně jsou. Z výsledných odpovědí poskládají analytici společnosti IHS Markit takzvaný index nákupních manažerů (zkratka PMI). Hodnota 50 znamená stagnaci, vše nad 50 značí růst ekonomiky a naopak čím hlouběji ukazatel klesne, tím horší krize přichází.

Poslední zveřejněná hodnota pro Česko – 43,1 bodu – nevěští nic dobrého. Jedná se o nejhorší výsledek od krizového roku 2009. „Výkon českého zpracovatelského sektoru v červenci dále klesl, a to rychleji než v červnu. Firmy na to reagovaly největší redukcí pracovních sil za tři měsíce a snížením nákupů,“ shrnul výsledky ekonom společnosti IHS Markit Eliot Kerr.

Tak silný pokles není jen českou specialitou. Podle posledních oznámení o hodnotě indexu PMI je na tom německý průmysl s výsledkem 43,2 bodu podobně špatně jako ten český. Někde mezi 47 a 50 body se nacházejí další klíčové ekonomiky eurozóny. Lépe zatím vypadá index pokrývající více oborů ekonomiky než jen průmysl. Ten v zemích se společnou měnou naznačuje zpomalení tempa růstu, ale krize to zatím není.

Rozsáhlé téma o stavu ekonomiky najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 26. srpna. V elektronické verzi ke stažení v App Store a na www.alza.cz/euro.