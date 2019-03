Ekologičtější ČEZ. Příští rok odstaví uhelné elektrárny s výkonem přes gigawatt

Vyrábět elektřinu příští rok přestane elektrárna Prunéřov 1, elektrárna Mělník 3, jejíž jediný uhelný blok je vůbec největší v Česku, a jeden ze dvou bloků elektrárny Mělník 2. Další vlny odstavování uhelných bloků mají pokračovat v roce 2030 a v roce 2036. „Skupina ČEZ bude postupně ukončovat výrobu elektrické energie z uhlí a přecházet na bezemisní zdroje energie. Důvodem je, že další rekonstrukce a ekologizace na nové zpřísněné limity se už u některých bloků z hlediska návratnosti nevyplatí a také dojde uhlí,“ řekl deníku Beneš.

Loni generální ředitel ČEZ uvedl, že chce do roku 2035 odstavit více než polovinu kapacity uhelných zdrojů v Česku. V provozu mají zůstat pouze nové a modernizované elektrárny Ledvice, Prunéřov 2, Tušimice a teplárna Mělník.

Elektrárensko-teplárenský provoz v Mělníku plánuje ČEZ přeměnit na čistě teplárenský. Dlouhodobě zde bude teplo mimo jiné pro Prahu vyrábět poslední zdroj Mělník 1, který čeká rozsáhlá modernizace. V případě potřeby bude dál k dispozici také jeden z odstavovaných bloků elektrárny Mělník 2. ČEZ tak očekává, že mělnický zdroj vyrobí do roku 2024 o 42 procent méně tepla než dnes. Množství vypouštěných emisí se ale má oproti současnosti snížit o 80 procent.

Podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora je odstavování uhelných bloků v souladu se státní energetickou koncepcí, píše E15. „Je to v zásadě vynucený krok. Všechny tyto bloky by nejspíš dostaly výjimku z přísnějších limitů jen v případě, že by je ČEZ nákladně modernizoval,“ řekl deníku analytik.

