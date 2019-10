Děravá EET. Dvě ostravské firmy prolomily systém, stát připravily o 14 milionů

Kriminalisté obvinili pět lidí a tři firmy. Všem hrozí až deset let vězení. Mezi obviněnými jsou čtyři lidé zastupující řetězec prodávající především potraviny a jeden počítačový expert, který pokladní systém prolomil.

„Přišli na způsob, jak jde systém obejít,“ uvedl Wita s tím, že je to první případ tohoto typu v České republice. Čtyři obvinění podle něj figurovali ve vedení dvou firem, které v Česku provozují jeden obchodní řetězec. Po celé zemi mají desítky prodejen a zaměstnanců. Provozují i internetový obchod. Tito lidé si podle policie najali počítačového experta, kterého pověřili, aby narušil pokladní systém odesílající na finanční správu informace o tržbách.

Muži, který je mezi obviněnými, se to podařilo. Úředníci plzeňského finančního úřadu ale na to při kontrole přišli. „Účtenka z kontrolního nákupu neseděla s tím, co nakonec dorazilo do systému EET,“ řekl dnes ředitel Finančního úřadu Moravskoslezského kraje Bronislav Kadlubiec. Finanční správa proto podala na policii trestní oznámení. Při vyšetřování se podle Wity porušení zákona o EET podařilo prokázat.

„Obvinili jsme pět lidí. Všichni při vyšetřování spolupracují a přiznali se,“ řekl policista. Podle Kadlubiece jsou ochotní zkrácenou daň doplatit. Kriminalista Martin Válek dodal, že při zásahu proti skupině policisté zajistili majetek v hodnotě okolo 20 milionů korun. Šlo o 12 milionů korun v hotovosti či na účtech, luxusní šperky či drahé hodinky.

