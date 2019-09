EET se rozšíří na zbývající obory. Novelu podepsal Zeman

Novela umožní mimo jiné malým podnikatelům s hotovostními tržbami do 600 tisíc korun evidovat tržby v off-line režimu pomocí papírových účtenek. Poslanci na návrh opoziční ODS a za pomoci vládních sociálních demokratů vyňali z EET některé sociální služby.

Rozšíření EET na zbývající obory by mělo nastat od 1. dubna nebo 1. května příštího roku. Záleží na tom, kdy novela vyjde ve sbírce zákonů.

Na návrh vlády se do nejnižší sazby DPH přesouvá například vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby, které dosud spadají do sazby 15 procent. Do nejnižší sazby předloha zařazuje rovněž opravy oděvů, obuvi, kol nebo kadeřnické služby, které jsou v základní sazbě 21 procent. Stejně tak se z nejvyšší do nejnižší sazby přesouvá točené pivo. Novela také obsahuje přesun audioknih a elektronických knih do desetiprocentní sazby DPH z nynějších 21 procent.

Opoziční ODS a Piráti se chtějí kvůli novele zákona obracet na Ústavní soud. Občanští demokraté navíc slibují, že pokud se dostanou do vlády, zákon o EET zruší.

Přečtěte si komentář: Živnostníci, plačte

Pavel Páral ( Zdroj: Euro.cz, Autor: Euro.cz )

Vláda a koaliční strany naproti tomu hájí EET argumenty o narovnání podnikatelského prostředí a o lepším výběru daní. „Hlavním přínosem EET, a na tom si prosím trváme, je narovnání podnikatelského prostředí,“ prohlásila již dříve ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Celkový přínos evidence ke konci loňského roku podle ní přesáhl 20 miliard korun.

Novela zákona o EET především reaguje na předloňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

