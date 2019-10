Elektronicky evidovaná blamáž

Nakonec nejde o takové překvapení. On ten výběr DPH letos viditelně drhne, a kdo si všímá toho, co se děje v hospůdkách a malých obchodech, to tuší už dávno. Na daních se šidilo, šidí a šidit bude. Je nepochybně na finančních úřadech, aby s tím bojovaly, kontrolovaly a trestaly, ale žádný byrokratický systém s tím nepohne.

Pamatujete na bombastickou reklamu o nově postavených školách, hřištích a nemocnicích z peněz vybraných od šizuňků? Viděli jste někde některou? Co zbylo, jsou malé obce bez krámku a hospody, kde samospráva hledá nějaké koruny na dotace, jak zajistit alespoň elementární zásobování.

A to nyní vstupujeme do třetí a čtvrté etapy EET, kdy přijdou na paškál řemeslníci, lékaři, právníci a svobodná povolání. Zkontrolovat takovou kadeřnici možná ještě jde, i když pracovnice berňáku budou asi muset dostávat odškodnění za vlasy zničené opakovanou aplikací trvalé.

Kolik ale zvládnou prověřit třeba pokrývačů či obkladačů? Málokdo chce mít kontinuálně rekonstruovanou chalupu, nota bene, když všichni sousedi okolo vědí, že je to fligna a navíc žít v rachotu stavebních strojů se každému nechce. A co takový zubní implantát? Bude finanční správa nabírat figuranty provokatéry, nebo má dostatek svých vlastních bezzubých zaměstnanců?

Děravá EET. Dvě ostravské firmy prolomily systém, stát připravily o 14 milionůˇ

Elektronická evidence tržeb, ilustrační foto ( Autor: čtk )

Šedá ekonomika zde byla, je a bude. Není nijak zvlášť větší, nebo menší než ve většině západních států, kde žádnou EET neprovozují. O její velikosti pak kromě efektivní kontroly rozhoduje, zda jsou daně dostatečně jednoduché a také nízké. A zejména v té jednoduchosti dost zaostáváme. A paušální daně pro malé živnostníčky, jak je nyní navrhuje ministryně Schillerová, by byly krokem správným směrem, kdyby nebyly nastaveny tak, že se čtyřem z pěti živnostníků nevyplatí.

