Tvrdý byznys nebankovních půjček: miliardář Beran v Česku vydělal 330 milionů

„Zisk před zdaněním jsme měli v loňském roce 330 milionů korun, přičemž v roce 2017 to bylo 214 milionů,“ řekl online webu Euro.cz generální ředitel Profi Creditu Czech Pavel Klema, který do vedení nastoupil v polovině loňského roku. Jeho úkolem bylo právě zlepšit fungování firmy a osekat náklady. „Máme nové technologie vymáhání, takže spoříme i nákladově,“ dodává s tím, že půjčkový byznys je dnes o udržování produktivity a objemu půjček.

Profi Credit v roce 2018 poskytl půjčky v objemu 2,2 miliardy, víceméně stejně rozpůjčoval v roce 2017. Profi Credit poskytuje průměrně půjčky ve výši 50 tisíc korun, přičemž průměrná nominální hodnota půjčky byla 130 tisíc korun (tj. se započtením úroku a poplatků).

Skupina Profi Credit se zaměřuje na lidi, které odmítla banka. Nahrává jí, že ekonomika v současnosti šlape, takže lidé splácejí a platební morálka je solidní. Objem nesplácených či problémových půjček se u Profi Creditu pohybuje kolem 20 procent.

„Největším nákladem je pro nás riziko, tedy náklady na vymáhání nesplacených půjček, což děláme kompletně interně, snažíme se v maximální možné míře s klienty dohodnout a vyjít jim vstříc, pokud se snaží řešit své platební problémy. Takže se neschováváme za inkasní agentury, abychom vypadali lépe,“ dodává Klema.

Firma proto podle něho dlouhodobě odmítá zhruba 80 procent žádostí o půjčku. Nutí ji k tomu i zákon o spotřebitelském úvěru, který nebankovním poskytovatelům ukládá, že musí prověřit žadatele, jinak sami zodpovídají za nesplacenou půjčku.

V budoucnu chce Profi Credit dál zefektivňovat a digitalizovat provoz. V pilotním provozu spustil online půjčky. „Potenciál vidíme v technologiích, ať už jsou to biometrické podpisy, abychom půjčky uzavřeli co nejdříve,“ říká Klema. Klient se tak prodejci půjčky podepíše do tabletu, zároveň se nafotí dokumenty a půjčka bude moci být vyplacena v řádu minut.

Profi Credit patří do finanční skupiny Profireal Group Davida Berana, která působí na finančních trzích střední a východní Evropy a na Filipínách.

