Diktátor z Radějova. Po byznysu si musíte svět znovu srovnat v hlavě, říká Novotný senior

Většinu času tráví Leoš Novotný starší ve své nádherné oboře u Radějova, odkud spravuje majetek získaný prodejem potravinářské firmy Hamé. Jeho část investoval mimo jiné i do železničního dopravce Leo Express svého syna Leoše mladšího. „Je to nejrizikovější investice, která má ale zároveň největší potenciál. Kdyby se podařilo spojení s RegioJetem, bude Leoš slavný. V této fázi už Leo Expressu věřím,“ prohlašuje Leoš Novotný starší.

Nestýká se vám po Hamé?

Když člověk prodá firmu, neznamená to, že se nemusí o nic starat. Ty fabriky sice ještě stojí a fungují, ale přetavily se v jiný majetek. V Praze mám tři kluky, kteří se mi starají o finanční portfolio. Pak mám majetek v nemovitostech, v půdě a lesích.

Dělám to vlastně jako Židé, kteří svůj majetek rozdělovali na třetiny: nemovitosti, zlato a cenné papíry. Cena zlata se pohybuje proti akciím, takže vyvažuje rizika. Zavolají mi vždycky, poslechnu si jejich příběh a podle toho se rozhodnu. Kupuji „áčkové“ firmy, dluhopisy… Pak jsou takové malé investiční „trabantky“, které portfolio doplňují, například sbírka sto dvaceti obrazů.

Vzpomínám si, že do nemovitostí jste investoval i na Floridě. Jak to dopadlo?

Po krizi jsem investoval půl miliardy do pozemků na Floridě. Něco držím doteď a něco jsem prodal. Řeknu vám dvě čísla. V roce 2009 měly banky obrovskou potřebu hotovosti. Citibank vlastnila budovu centrální banky na Floridě starou dvě stě let. Banka už tam nebyla, ale bylo to v downtownu, takže tam postavili byty. Narvali do toho 38,2 milionu dolarů. Ti moji kluci židovští (obchodníci s nemovitostmi, s nimiž se Leoš mladší seznámil v Londýně, pozn. red.) věděli všechno, takže jsem to koupil za 5,2 milionu dolarů a za dva roky prodal za 11,8 milionu dolarů.

Ale tak, jak jsem na Floridě na nemovitostech vydělal, jsem na jiných prodělal. Koupil jsem později pozemky v Arkansasu, které si teď můžu narvat do bot, protože jejich cena je stejná jako v roce 2009. Jestli se od té doby můj majetek ztrojnásobil o 30 procent, tak z tohoto pohledu je tato investice v Arkansasu špatná. Tak to v životě chodí.

V éře po Hamé jste tedy zas tak nezpomalil?

Po byznysu si musíte svět znovu srovnat v hlavě, protože vystoupíte z rychlíku, kdy nemáte čas číst knihy, nemáte čas na rodinu a všechno trochu šidíte. Já vždycky říkám, že úspěch se musí odpracovat. A k tomu, abyste měl úspěch v podnikatelské rovině, potřebujete tři věci: nebýt úplně blbý, tedy mít maličko vědomostí a vzdělání, vedle toho musíte hodně pracovat, takže dáváte na oltář svou rodinu, a za třetí musíte mít štěstí.

