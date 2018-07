Leoš Novotný investuje do carsharingu a tvrdí: Sdílení aut čeká boom

V Česku konečně začala působit plnohodnotná obdoba americké aplikace Turo na sdílení automobilů. Funguje na podobném principu jako AirBnB, jen místo bytů si přes ni lidé navzájem pronajímají automobily. Do nové firmy HoppyGo zaivestoval i Leoš Novotný starší, který peníze vydělal prodejem potravinářské firmy Hamé v roce 2008.

„Sdílení aut má určitě svá úskalí vzniku, ale vývoj mě neustále přesvědčuje, že zažije boom. Mladí lidé přišli na to, že sdílení automobilu je lepší investice než jeho vlastnění,“ řekl Novotný webu Euro.cz.

V červnu se sloučili dva největší poskytovatelé tzv. carsharingových služeb v Česku, firmy SmileCar Leoše Novotného staršího a HoppyGo automobilky Škoda Auto, a vytvořily jednotnou platformu ke sdílení vozů s názvem HoppyGo. „Nejtěžší bylo přesvědčit Škodu Auto, aby do spojení s námi šla. Škoda má v nově sloučené firmě HoppyGo 70procentní podíl a já 30procentní,“ dodává Novotný.

Spojení předcházel čtyřletý vývoj firmy SmileCar, do které Novotný investoval jednotky milionů, především do vývoje IT. „Teď jsou před námi další investice v řádu desítek milionů korun,“ říká Novotný.

Po spojení má HoppyGo celkem tisíc vozů, a je tak největší v Česku. Pro uživatele je aplikace bez vstupních poplatků, přičemž nabízí samostatné povinné ručení včetně havarijního pojištění s denní tarifikací, okamžité zaslání platby za zapůjčení vozu na účet majitele nebo asistenční služby včetně možnosti odtahu s dostupností 24/7.

Do aplikace budou postupně přibývat nové služby, například odemykání vozů pomocí mobilní aplikace, k čemuž může posloužit koncernová platforma Volkswagen.

Ambice však má HoppyGo mnohem větší. Chce docílit toho, aby aplikace HoppyGo byla integrovaná do infotainmentu vozů Škoda.

