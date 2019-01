Developeři míří do regionů. Zamrzlá Praha už je omrzela

David Jiroušek, mluvčí společnosti Finep

Jsme zastánci teorie i praxe, že se Praha nemá rozrůstat na úkor okolní krajiny, Praha se musí naopak, logicky zahušťovat. Stěhováním do velkých měst nedochází k negativní suburbanizaci krajiny a tím obecně se snižují i zátěže v okolní krajině. Pokud se město velikosti Prahy nebude vnitřně rozšiřovat, tak se veškerá zátěž (od ekologie, přes dopravu, logistiku, atd.) přenese do okolní krajiny, výrazně se zhorší životní prostředí a ve finále obyvatelé žijící mimo město nebudou mít čas na svoje koníčky, sport, kulturu, rodinu, protože svůj volný čas budou trávit v dopravních zácpách při svých cestách do či z práce. Bohužel dnešní legislativa, stavební předpisy, délky povolovacích procesů a to vše spojené v katastrofický nedostatek nových bytů v Praze jdou proti výše uvedenému a nutí ty, kteří chtějí bydlet v metropoli, ke stěhování mimo Prahu.