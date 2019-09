Dánská centrální banka snížila úrok na rekordní minimum -0,75 procenta

ECB dnes snížila depozitní sazbu také o 0,1 procentního bodu a oznámila nový program nákupu aktiv.

Snížením se základní sazba v Dánsku dostala na úroveň, kde byla před poslední změnou úroků v lednu 2016. Je teď také na stejné úrovni jako klíčová sazba ve Švýcarsku.

Dánsko, které má nejvyšší ratingové hodnocení AAA, bylo jednou z prvních zemí, která v roce 2012 zavedla negativní úrokové sazby, aby investorům zabránila hromadit svou bezpečnou měnu navázanou na euro. Od té doby se sazby hypotečních úvěrů snížily na rekordní minimum a výnosová křivka vládních dluhopisů klesla pod nulu.

Na rozdíl od ECB dánská centrální banka neoznámila žádná stimulační opatření. Analytici se domnívají, že by to mohlo přimět více investorů vložit peníze do dánských dluhopisů, což by mohlo posílit dánskou korunu.

