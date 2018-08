Další útok Ryanairu na peněženky cestujících. Za příruční zavazadlo chce až 10 eur

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair od listopadu zruší svou dlouhodobou praxi povolovat příruční zavazadlo do deseti kilogramů zdarma. Pasažéři si budou smět na palubu vzít jen malou tašku a umístit ji pod sedadlo před sebou. Zavazadlo do deseti kilogramů bude stát od šesti do deseti eur.