Zda bude muset cestující vzniklý problém řešit sám, nebo mu s ním pomůže letecký dopravce, závisí především na klíčové skutečnosti, jestli je jeho přestup při na navazující let v rámci jedné rezervace, tedy na jedné letence, či nikoli.

Obě cesty na jedné letence

Pokud cestující letí například z Prahy do New Yorku s jedním přestupem v Bruselu, a bude mít celý let na jedné letence, tedy jak let Praha – Brusel, tak i let Brusel – New York, tak již při rezervaci letu systém automaticky zohledňuje minimální čas na přestup, tedy čas, za jaký stihne cestující na daném letišti přestoupit. Počítá tedy dobu na přestup tak, aby cestující přestoupit stihl.

V případě, že by pak měl první let zpoždění, kvůli kterému by cestující druhý let nestihl, mají dané aerolinky povinnost se o něj postarat. Konkrétní dopravce musí pasažérovi zajistit náhradní let v nejbližší možnou dobu, ale také by měl poskytnout dva hovory nebo e-maily zdarma, občerstvení přiměřené době čekání a hotel a dopravu mezi ním a letištěm v případě, že náhradní let bude až následující den.

Separátní lety

U separátně koupených letů je to však zcela odlišné a cestující musí počítat s tím, že riziko zpoždění a zmeškání navazujícího letu ponese na svých bedrech. V tomto případě má cestující na každý jednotlivý let samostatnou rezervaci, tím pádem má pak jednu letenku na trasu Praha – Brusel a druhou na trasu Brusel – New York. Letenky jsou na sobě nezávislé, a tudíž pokud cestující zmešká druhý let, musí si nést následky sám.

V takovém případě je pak důležité si minimální čas na přestup hlídat a dobře uvážit, zda je dostatečný nejen s ohledem na velikost letiště, ale například i na osobní dispozice, jakými je například rychlost chůze.

Co si zapamatovat: Z hlediska rizika a následků zmeškání letu v přestupní destinaci je jednoznačně výhodnější rezervovat si celý let na jedné letence.

Kdy a jaký máte nárok na finanční kompenzaci

Často se stávají případy, že první letadlo se zpozdí tak, že cestující návazný let stihnout nemůže. Prostě přiletí do přestupní destinace až po odletu návazného spoje. V této situaci je opět rozhodující způsob rezervace letenky.

Především je ale důležité vědět, že nárok na finanční odškodnění vzniká v případě, že ke zpoždění prvního letu, kvůli kterému cestující zmeškal let navazující, došlo vinou dopravce.

Zpoždění tedy nesmí být způsobeno počasím, živelnou pohromou, bezpečnostní situací, stávkou, či například řízením letového provozu – tyto situace totiž dopravce nemůže ovlivnit a nárok na odškodnění v takových případech není.

Co si zapamatovat: Pokud je přestup na návazný let v rámci jedné rezervace, tedy na jedné letence, na odškodnění při dopravcem zaviněném zmeškání letu se počítá celá letová vzdálenost od nástupní do konečné destinace. Tedy ve vzorové situaci letu z Prahy do New Yorku s mezipřistáním v Bruselu vzdálenost Praha - New York.

U seperátně zakoupených letů, i když zpoždění letu k přestupnímu letu bylo zaviněno dopravcem, nemá cestující při zmeškání navazujícího letu na odškodnění nárok. Následky si nese cestující sám, protože možné problémy měl zvažovat při plánování cesty.

Jestliže vznikne cestujícímu skutečně nárok na kompenzaci za zmeškaný přestupní let, řeší se finanční odškodnění obdobně jako u zpožděného letu, kdy jeho výši určuje kromě doby zpoždění také celková letová vzdálenost.

Jaká je kompenzace za zmeškání letu při přestupu 250 eur u všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů 400 eur u všech letů v Evropském společenství delších než 1500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů 600 eur u všech letů nespadajících pod varianty 250 a 400 eur, většinou tedy u letů delších než 3500 km

Poznámka: Při splnění podmínek Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004

Rady k problematice zmeškaných letů při přestupu poskytl serveru Euro.cz František Herynk, ředitel společnosti Click2Claim, která se zajišťováním kompenzací cestujícím za opožděné či zrušené lety zabývá.

