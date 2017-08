Hliník místo lithia. Edison internetu chystá černou labuť v energetice

Softwarový vývojář William Joy, který je považován za ikonu Silicon Valley a za „Edisona internetu“ kvůli rozvoji rodiny protokolů TCP/IP, v poslední době propaguje projekt Ionic Materials, ve kterém zastává funkci šéfa představenstva.

Tvrdí, že vývoj nových pevných alkalických baterií bude černou labutí, která změní dosavadní pořádky v oblasti elektromobilů i ukládání energie. Podle časopisu Wired mají jeho slova váhu, protože je také jedním se spolutvůrců programovacího jazyka Java a také už před dvaceti lety předpověděl nástup internetu věcí.

Koncept baterií Ionic Materials má spojovat výhody „starých dobrých“ alkalických baterií, které si kupujeme do fotoaparátů, ovladačů televizí a rádií, jsou levné a bezpečné. A pak těch dražších – lithium-iontových, které se používají do mobilních telefonů, notebooků a elektromobilů. Přitom ceny lithium-iontových článků podle Bloomberg New Energy Finance v letech 2010 až 2016 spadly o 73 procent.

Li-ion články jsou sice náchylné ke vzplanutí (vzpomeňme na problémy firmy Samsung), ale jsou silnější a mohou se dobíjet. Nové baterie podle zakladatele firmy Sun Microsystems způsobí revoluci, již přirovnává k „energetickému internetu“. Bude možné jednoduše ukládat energii z obnovitelných zdrojů.

„Co si lidé neuvědomují, je to, že se alkalické baterie mohou dělat tak, aby se mohly opětovně dobíjet. Myslím, že už tuto možnost lidé vzdali,“ řekl agentuře Bloomberg.

Podle něj si masová výroba nových baterií, jež jsou založeny na použití polymerů, pro plnou komercionalizaci vyžádá okolo pěti let. V rozhovoru pro Wired byl odvážnější a uvedl pouhé dva až tři roky.

Výhodou nových baterií má být využití levnějších materiálů. Zejména hliníku, jenž je výrazně levnější než lithium, o kterém se nyní hovoří jako o surovině budoucnosti. Hliník by měl nahradit dosavadní základní materiál v alkalických bateriích, zinek

Černé labutě pro rok 2017 podle průzkumu Barclays Elon Musk dodá na trh Tesla Model 3 včas, nebo dojde k průlomu v technologiích baterií Severní Korea provede nukleární test Čínská obdoba havárie ve Fukušimě obrátí veřejné mínění proti jádru Eskalace americko-íránských vztahů povede k dalším raketovým testům

Zdroj: Barclays Research

„Myslím, že se jedná o černou labuť,“ tvrdí Joy s tím, že se lidé snaží sto let o vytvoření článku, který nepotřebuje tekutinu. Revoluční baterie obsahují kus plastu, polymer, který se nemůže vznítit. Pak odpadá bezpečnostní problém.

V dlouhodobém horizontu může porazit model Elona Muska a jeho výroby baterií, na které se používá lithium. „Můžete vyrábět alkalické baterie za použití hliníku. Už jsme jich pár vyrobili. Zatím nemají dostatečný počet dobíjecích cyklů, který bychom potřebovali, ale pracujeme na tom,“ řekl v rozhovoru pro Wired.

Podle Joye je jen otázkou času, než bude mít taková baterie výhody lithiových článků, ale bude mnohem levnější a navíc bude recyklovatelná. Cena hliníku se pohybuje okolo dvou tisíců dolarů za tunu. Cena uhličitanu lithného je až desetinásobná.

Vývoj ceny hliníku za posledních deset let:



source: tradingeconomics.com

Nadšení Joye chladí experimentální fyzik Amory Lovins, zakladatel neziskové organizace pro obnovitelné energie Rocky Mountain Institute. „Baterie jsou velmi složité a rád bych viděl, co skutečně mají, jakým způsobem to měří a mohou to prokázat, pokud by s tímto produktem šli na trh,“ citoval jeho námitky deník New York Times.

