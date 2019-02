Česnekový král chystá arbitráž

Prožít dětství ve Vysokých Tatrách, pubertu v Pekingu, být jedním z klíčových spolupracovníků nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, figurovat v Panama Papers, vlastnit kávovou plantáž v Panamě, dělat do realit v Karibiku, přežít několik hurikánů, pěstovat technické konopí, angažovat se v komunální politice, zplodit pět dětí s jednou ženou, vyrábět z česneku léčivou tinkturu. Tak tohle všechno se vejde do jednoho života jednoho 46letého občana Neratovic. Co z toho všeho je ale pro současný život Martina Dindoše, potažmo náš článek, zásadní?

Pravděpodobně jste vedle. Odpověď zní allivictus, tedy česnek. Přesněji řečeno reklama na česnekovou tinkturu, kterou Martin Dindoš prodává. Spor s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), která mu za televizní spot dala téměř dvoumilionovou pokutu, mu prý málem zničil byznys a její verdikt z něj udělal podvodníka v očích obchodních partnerů a zejména financujících bank. Po pěti letech soudů mu dal nakonec za pravdu Nejvyšší správní soudu. Tím to ale pro Martina Dindoše neskončilo. Chce evidentně víc. Zadostiučinění, omluvu a snad i potvrzení, že úředníci nemůžou nesprávným rozhodnutím člověku ovlivnit život beztrestně. Dindoš je první v historii, kdo se na mocné radě domáhá náhrady škody, kterou mu způsobila.

Martin Dindoš je svérázná osobnost, jak napovídá už výčet jeho aktivit na začátku. Jeho bývalý kolega vzpomíná, jak se coby vytáhlý student ekonomky vždy kolem druhé hodiny odpoledne někam vypařil. Až po letech se jeho spolužáci dozvěděli, že odcházel poslouchat vysílání BBC, ve kterém se hlásily kurzy měn. Banky je čerstvě po revoluci nějakou dobu odtud přebíraly zhruba s dvouhodinovým zpožděním, a tak začal Dindoš vydělávat první slušné peníze. Byl v tu dobu oficiálním „money changerem“ v českých bankách, navíc oficiálně se studentským zdaněním pěti procent. Podobně jako Soros vydělal na pádu britské libry.

Byla to prý ale časem nuda a proto nastoupil ještě při studiu na VŠE jako asistent v české reklamní agentuře. Jako Slovák plynně mluvící česky, anglicky a rusky se v hierarchii firmy posouval rychle nahoru. Pět let v kolektivu těch nejlepších reklamních mágů zlatých devadesátek a „cit pro finance“ jej patrně dovedl až k Petru Kellnerovi. V PPF působil v dozorčí radě investičního holdingu a byl členem investičního výboru. Z této doby pak najdeme o Dindošovi zmínky v článku, který referoval o české stopě Kellnerovi skupiny v kauze Panama Papers.

