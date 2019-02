Český námořník Hornof získal v zámoří odměnu 5 milionů. Přesto chystá žalobu na USA

I když je třeba počítat s tím, že část peněz bude muset zaplatit americkému právníkovi, český whistleblower Jaroslav Hornof je s výší odměny spokojen. „Čekal jsem, že odškodnění bude nižší, okolo sto tisíc dolarů. Tato částka je vynikající,“ řekl webu Euro.cz Hornof v reakci na zveřejněnou dohodu. V případu, o němž web Euro.cz obsáhle informoval, budou odškodněni také dva další námořníci, kteří na vyšetřování spolupracovali. Chorvat Damir Kordič a Slovák Lukáš Žák dostanou po 12 500 dolarech (283 tisíc korun).

Hornof dodal, že nyní jedná s americkým právníkem o podání žaloby na vládu Spojených států kvůli zadržení námořníků během vyšetřování v přístavu Portland, kde byli drženi proti své vůli. „Americké úřady nás zadržely podle našeho názoru nezákonně. Kdybychom byli američtí občané, tak by si Američané takové jednání nedovolili. Náš právník v žalobě vidí vyšší cíl, aby se změnilo chování amerických úřadů v dalších případech,“ vysvětlil český strojní důstojník.

Čtěte rozhovor s Jaroslavem Hornofem o službě na moři:

Rejdaři šetří na lidech, říká český námořník, který natočil vypouštění jedu do moře

Strojní námořníci z lodi německé lodi Marguerita byli drženi v Portlandu od července do září v roce 2017. Podle Hornofa zbytečně. „Stačilo by podat výpověď, která se natočí na video, a přislíbit, že se v případě potřeby dostavíme k soudu. Pak nás mohou pustit domů. Nebrali vůbec v úvahu naše osobní životy. V mém případě to, že jsem měl doma tříletého syna a těhotnou ženu v 8. měsíci,“ zdůraznil námořník.

Podle něj vyšetřovatelé jednali s námořníky jako se zločinci. „Neměli by nás držet v cizí zemi proti naší vůli a bez přístupu k informacím,“ postěžoval si už dříve soudkyni.

Peníze nehrají roli, jde o princip

V následujících měsících se teprve s advokátem musí dohodnout na tom, jak bude žaloba formulována a o jak vysokou částku budou žádat americkou vládu. Finanční hledisko ale podle Hornofa nehraje roli. „Jde o to, aby se úřady za své chování omluvily a jednaly se všemi stejně,“ vysvětlil. Spor podle něj může trvat další dva roky.

Zveřejnění případu nelegálního vypouštění ropných produktů do moře mělo podle Hornofa smysl v tom, že se postupně může zlepšovat chování rejdařů na mořích a oceánech a bude také stoupat tlak veřejnosti, aby se pravidla pro bezpečné nakládání s odpady na moři dodržovala.

Ekologické standardy se ale podle něj porušují také na řekách. Například se v centrech měst, jako je Praha, se vůbec neřeší emise zastaralých motorových lodí. „V Praze často jezdí staré vyběhané parníky z Polska, které se sem přivezly v 90. letech. Jedna loď má emise jako deset autobusů,“ tvrdí.

