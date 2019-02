Český export do Japonska by mohl díky nové dohodě vzrůst, tvrdí svazy

Podle Asociace exportérů má jakákoliv podobná dohoda vždy pozitivní dopad na vzájemný obchod. Nárůst exportu se však nemusí projevit hned po jejím uzavření. „Osobně očekávám, že by mohlo dojít k mírnému navýšení vzájemného obchodu, pokud to nezhatí ekonomický cyklus, jehož kulminační bod jsme překročili,“ uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Dohoda podpoří zejména export průmyslového spotřebního zboží z Česka. Tuzemští exportéři ročně uspoří na clech celkem 2,4 miliardy korun, uvedla společnost Gerlach, která poskytuje celní služby pro exportéry i dovozce.

„Sektorově očekávám největší nárůst českých vývozů do Japonska v textilním průmyslu, který může vyskočit až o 65 procent. Dohoda dále podpoří vývoz mechanických přístrojů, kotlů, strojírenských výrobků, bižuterie a významnou položkou budou také úlomky drahých kovů pro průmyslovou výrobu,“ dodal Luděk Procházka ze společnosti Gerlach.

Velrybí diplomacie: Japonci po odchodu z komise budou komerčně lovit méně kytovců

Obchodní bilance s Japonskem je pro Česko dlouhodobě silně negativní. Podle Hospodářské komory tak může dohoda obchodu jen pomoci. „Co je ale ještě důležitější - Japonsko je jeden z hlavních zahraničních investorů v Česku, který vytváří tisíce pracovních míst. A užší obchodní vztahy obvykle mají pozitivní dopad i na investiční plány,“ dodal Miroslav Diro z Hospodářské komory. V Česku působí zhruba 230 japonských firem zaměstnávajících přes 47 tisíc lidí, přičemž asi stovka japonských společností se v České republice zabývá výrobou a desítka firem výzkumem a vývojem.

Japonci mají podle asociace zájem o malé a střední vodní elektrárny, IT technologie, radary, ochranu proti chemickým, biologickým a radioaktivním zbraním, produkty sklářského průmyslu, zdravotnickou techniku a zemědělské produkty.

Dohoda o volném obchodu ovlivní také export potravinářské a zemědělské produkce z EU. „Japonsko zrušilo například dovozní clo na sýry Gouda nebo Cheddar, které mívalo celní sazbu 29 procent, odpadne také 15procentní clo na víno,“ řekl Procházka.

Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem vstoupila v platnost v únoru. Ruší na 99 procent cel na japonské zboží prodávané do EU, zatímco u vývozu z EU do Japonska se ruší 94 procent cel s tím, že v budoucnu se podíl zvýší na 99 procent. Rozdíl je dán výjimkami u takových produktů, jako je rýže, jejíž dovoz má v Japonsku silnou politickou ochranu. Podle EU by pakt měl přinést zejména zvýšení vývozu chemikálií, oděvů, kosmetiky a piva. Brusel odhaduje, že díky dohodě se unijní HDP do roku 2035, kdy má být dohoda plně zavedena, zvýší o 33 miliard eur, neboli o 0,14 procenta.

Dále čtěte: