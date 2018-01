České firmy se chystají na obnovu Iráku. Ve hře jsou miliardy

Kvůli řadě konfliktů v Iráku se pak spolupráce mezi oběma zeměmi zastavila. Dnes, šedesát let po vzniku Iráku, se staré přátelství opět probouzí. „Teď se dostáváme do etapy, kdy můžeme pomoct s rekonstrukcí Iráku,“ vysvětluje Tomáš Kuchta, náměstek ministryně obrany. „Spolupráci chceme postavit na tématu bezpečnosti obyvatelstva, aby se tam život dostal do normálních kolejí,“ upřesňuje.

Původně se mluvilo jen o šanci pro české zbrojaře, ale v posledních měsících je záběr mnohem širší. Obrana společně s ministerstvy zahraničních věcí a zemědělství připravila rozsáhlý seznam, s čím vším by mohly české firmy pomoct. Jde například o úpravny vody a čističky, parky solárních panelů nebo montovnu traktorů.

Podle informací týdeníku Euro se první smlouvy měly podepsat přímo v Bagdádu už na konci loňského roku. Kvůli nástupu nové vlády a výměně ministrů se však irácká mise o několik měsíců odložila, aby se s projekty nejdřív seznámil i nový kabinet.

Jednou ze společností, jež čekají na posun v diskusích, je pardubická Explosia. Podle jejího mluvčího Martina Vencla jsou nyní rozhovory v prvotní fázi. „Jednání se vedou například o možné spolupráci při rekonstrukci jednotky na výrobu sférických prachů, kterou do země naše společnost na začátku 80. let minulého století dodala a provozovala,“ popisuje Vencl.

Podnik produkující náplně do nábojů je dnes v dezolátním stavu a zastaralý. Během válečných konfliktů na iráckém území se stal terčem mnoha útoků. Zástupci Explosie proto doufají, že se jim podaří získat zakázku na obnovu technologie.

Podnik VOP CZ ze Šenova u Nového Jičína by si také rád přičichl k modernizaci irácké armády. Tamější vojsko používá mnoho tanků sovětské výroby, s jejichž opravami a generálkami má VOP CZ bohaté zkušenosti. Ředitel podniku Marek Špok se zatím nechce k iráckému byznysu obšírněji vyjadřovat – oficiálně prý se zástupci Iráku a tamější armády nejednal. Nicméně jak týdeník Euro ověřil u několika dobře informovaných zdrojů, přímo v Iráku by mohla vzniknout mezinárodní linka, na jejímž zřízení a provozu by VOP CZ spolupracoval s dalšími společnostmi a stárnoucí vojenskou techniku modernizoval přímo v zemi.

