Český export je za svým vrcholem, podle asociace začne zpomalovat

V červnu vykázal zahraniční obchod přebytek 18,8 miliardy korun, o 1,3 miliardy korun meziročně méně. Vývoz vzrostl meziročně o 4,7 procenta na 310,4 miliardy korun.

„Jednak začíná mírně chladnout poptávka po automobilovém průmyslu, na nějž je navázaná celá řada subdodavatelů. Neustále také přetrvává nedostatek pracovní sil, který se odhaduje v průmyslu na 190 tisíc lidí. To je druhá rána, která urychlí a možná i zásadním způsobem ovlivní záležitosti exportu na rok 2018,“ uvedl Daněk. Negativně se začne také projevovat posilování koruny, dodal.

Podle Daňka mají exportéři již „žně“ za sebou. „Že jsme v tuto chvíli na kulminačním bodě, možná že i kousek za ním, naznačují některá data z automobilového průmyslu. Takže radujme se ještě chvíli, dokud je z čeho, na přelomu roku těch důvodů k radosti asi moc nebude,“ dodal Daněk.

Podnikatelské svazy očekávají, že celkový export letos stoupne na nový rekord a překročí hranici čtyř bilionů korun. Od ledna do června stoupl vývoz českých firem o 5,2 procenta na 2,13 bilionu korun. Vývoz do Německa se zvýšil o 6,2 procenta, do Ruska stoupl o pětinu.

