Vývoz online: Čeští exportéři zaostávají za konkurencí

České malé a střední podniky, které exportují na světové trhy, nedokážou využívat internet a sociální sítě tak dobře jako jejich konkurenti. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu The Future of Business Survey, který je společným projektem Facebooku, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Světové banky.