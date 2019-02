Česká ekonomika letos poroste o tři procenta, odhaduje Hospodářská komora

Letošní významná zahraniční rizika a růst mezd ale podle komory ohrožují investiční rozhodování firem. Pokud firmy budou s investicemi vyčkávat, může to mít na českou ekonomiku významnější dopad než případný brexit bez dohody, upozornila komora.

„Vývoj ekonomiky v letošním roce je plný nejistot zejména kvůli vývoji v zahraničí. Pro podnikatele je tato situace mimořádně nepřehledná. Hospodářská komora nicméně věří v uklidnění hospodářsko-politických vztahů. Očekává tak v letos růst HDP tři procenta, což odpovídá potenciálu, jež české firmy reálně mají,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Komora dál předpokládá, že příští rok průměrná nezaměstnanost stoupne na 2,5 procenta z letošních odhadovaných 2,4 procenta. Inflaci na příští i letošní rok komora odhaduje na 2,2 procenta a kurz koruny vůči euru příští rok na průměrných 25,30 Kč/EUR.

Česká národní banka v nové prognóze počátkem února zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,9 procenta. V předchozí listopadové prognóze počítala letos s růstem ekonomiky o 3,3 procenta. Banka také zhoršila odhad růstu pro loňský rok, a to na 2,8 procenta z předchozích 3,1 procenta.

Ministerstvo financí v nové prognóze z konce ledna zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 2,5 procenta a pro rok 2018 na 2,8 procenta. Česká bankovní asociace letos čeká růst o 2,6 procenta a příští rok o 2,5 procenta. Evropská komise odhadla , že česká ekonomika by letos měla stoupnout o 2,9 procenta, tedy stejně jako loni.

I ty nejpesimističtější varianty scénářů renomovaných institucí počítají jen s mělkým zakolísáním ekonomiky, a to jen krátkodobě, tedy na dobu 12 měsíců. Zatímco krátkodobý výhled je nejistý, dlouhodobé trendy jsou dané a k jejich změně podle komory nedojde. „Kdo bude vyčkávat s investicemi, tomu brzy dojde dech a hrozí, že své konkurenty již nedoběhne,“ dodal Dlouhý.

Komora upozornila na to, že výrazně vzrostl počet firem, které letos zvažují odložit investice. Z výsledků pravidelného komorového šetření realizovaného na přelomu letošního ledna a února vyplývá, že investiční rozhodnutí bude oddalovat 28 procent firem, s jejich nárůstem proti druhé polovině roku 2018 počítá jen 23 procent podniků. Polovina podnikatelů plánuje pokračovat v investicích současným tempem.

Odklad významných investic, zejména do automatizace, by ale pro firmy mohl znamenat větší problémy než potenciální hrozby zahraničního vývoje. „Víme s jistotou, že za pět, ba ani za deset let nebudou firmy nacházet zaměstnance s odpovídající kvalifikací. Vždyť reforma vzdělávání stále není na stole. Každý rok, kdy budou firmy váhat a vyčkávat s investicemi, proto zvyšuje riziko výraznějšího zpomalení české ekonomiky v následujících letech,“ varoval Dlouhý.

Komora připomněla i rychle rostoucí mzdy, které se odpoutaly od produktivity práce a v letošní roce porostou v nominálním vyjádření o 7,6 procenta. V loňském roce to podle komory bylo ještě o procentní bod více. Podle šetření vnímají podnikatelé pro letošek náklady na pracovní sílu jako bariéru růstu ještě intenzivněji než samotný nedostatek zaměstnanců.

Predikce, která využívá všeobecný model ekonomické rovnováhy České spořitelny, vychází z komorového šetření mezi podnikateli napříč odvětvími, obory i regiony.

2015 2016 2017 2018 (předpověď) 2019 (předpověď) HDP (růst v procentech) 5,4 2,4 4,5 3,1 3,0 Export 6,2 4,2 7,1 4,3 4,5 Spotřeba domácností 1,8 1,6 2,0 1,9 1,8 Průmysl 4,6 2,8 7,0 3,0 3,0 Maloobchod 5,7 5,2 5,5 4,8 4,9 Nezaměstnanost podle ČSÚ (roční průměr) 5,1 4,0 2,9 2,4 2,5 Nominální mzdy 3,2 4,4 6,2 8,6 7,6 Reálné mzdy 3,2 3,7 3,7 6,3 5,3 Inflace 0,4 0,7 2,4 2,2 2,2 Kurz Kč/EUR 27,3 27,0 26,3 25,6 25,3

Zdroj: Hospodářské komora

