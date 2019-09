Čepro bude dál nakupovat biopaliva od Agrofertu. Právní analýza vyloučila střet zájmů

Čepro odebírá od Agrofertu biolíh a methylester řepkového oleje, které přimíchává do benzinu a nafty. Hodnota obchodu, jež firmy z koncernu Agrofert získaly vítězstvím ve výběrových řízeních, dosahuje podle LN zhruba dvou miliard ročně.

Podle zákona o střetu zájmů o veřejné zakázky nesmí soutěžit firma ovládaná z více než čtvrtiny veřejným funkcionářem. Babiš kvůli zákonu o střetu zájmů vložil v únoru 2017 akcie Agrofertu do svěřenských fondů, ale podle návrhu auditní zprávy Evropské komise má stále na holding vliv i zájem na jeho hospodářském úspěchu. Babiš to dlouhodobě odmítá.

„Z dokumentů, které má společnost Čepro k dispozici, v současné době nelze dovodit oprávnění ani povinnost vylučovat společnosti z koncernu Agrofert ze zadávacího řízení na veřejné zakázky z důvodů dle zákona o střetu zájmů,“ stojí podle LN v právní analýze, kterou si nechalo Čepro udělat. Podle deníku je klíčovým argumentem právníků to, že svěřenský fond nemá právní osobnost, a nenaplňuje tedy právní definici ovládané osoby. „Jsem si vědom toho, že toto stanovisko může být nepopulární, ale za závěry si stojíme,“ řekl LN ředitel Čepra.

Firma Preol z holdingu Agrofert patří ke klíčovým dodavatelům biopaliv do Čepra. Od začátku roku 2017 do letošního června získal Preol podle Čepra veřejné zakázky za více než pět miliard korun. Zakázky za další desítky milionů pak získala ještě jedna firma z Agrofertu, a to Primagra.

Přežil by Agrofert bez státu? Výrobci biopaliv a lesnické firmy jsou na veřejných zakázkách závislé

Andrej Babiš ( Autor: Hynek Glos )

Návrh auditní zprávy Evropské komise dorazil do Česka na konci května. Ministerstvo pro místní rozvoj už do Bruselu odeslalo odpověď. Úřad podle vyjádření ministryně Kláry Dostálové (za ANO) rozporuje každou větu na každé stránce.

