Čekání na hypoteční novelu může poškodit české banky, tvrdí viceguvernér Mora

Čekání na novelu zákona o České národní bance (ČNB) může podle viceguvernéra centrální banky Marka Mory poškodit české banky. Podle novely by mohla ČNB určovat parametry úvěrů na bydlení, v současnosti dává jenom doporučení, kterými se ale české banky většinou řídí. Zahraniční banky nebo nebankovní subjekty to však dělat nemusejí, banky by tak měly zhoršenou pozici na trhu. Novela je v meziresortním připomínkovém řízení od loňského července.