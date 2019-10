Brexit bez dohody je nepravděpodobný, obchodní zájmy jsou příliš silné, tvrdí šéf CzechTrade v Londýně

„Odchod bez dohody by pro české exportéry znamenal samozřejmě velké komplikace, nejpostiženější by byl automobilový průmysl, kde mluvíme o exportu zhruba 70 miliard liber (dva biliony korun). Při zavedení desetiprocentního cla by šlo opravdu o velké peníze,“ uvedl Macourek.

Zároveň konstatoval, že i pro britský automobilový průmysl by odchod z EU bez dohody znamenal obrovské potíže. Problémem nejsou jen cla, ale i logistika.

„Například Jaguar Land Rover dováží z evropských zemí 20 milionů dílů a automobilka pracuje v režimu just in time, bez skladového hospodářství. To znamená, že každý dovezený díl jde okamžitě na výrobní linku. Podle studie, kterou si britská vláda nechala udělat, znamená pětiminutové zpoždění jednoho kamionu na hranicích nárůst čekajících kamionů o 30 minut,“ uvedl Macourek. Dodal, že podle jeho osobního názoru je brexit bez dohody nepravděpodobný, protože jeho dopady na obchodní zájmy by byly příliš velké.

Ředitel odboru zahraničně ekonomických politik ministerstva průmyslu a obchodu Martin Pospíšil řekl, že ani po případném odchodu Británie z Evropské unie nejsou čeští exportéři zcela bez ochrany. „Máme uzavřenou platnou dohodu o podpoře a ochraně investic i dohodu o zamezení dvojího zdanění. Obchodní dohodu s Británií nemáme, protože je v současnosti nahrazena společným členstvím v unii,“ uvedl Pospíšil.

Brexit, protekcionismus, terorismus. Českou ekonomiku ohrožují zahraniční faktory, řekl Hanák

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák ( Autor: ČTK )

České firmy přímo vyvážejí do Británie zboží a služby za 210 miliard korun ročně. Řada českých výrobců se ale podílí také na dodávkách do Británie z ostatních zemí EU. Podle dřívějšího odhadu Svazu průmyslu a dopravy ČR by české firmy kvůli brexitu bez dohody mohly přijít asi o 30 miliard korun. Další desítky miliard by ekonomika České republiky ztratila kvůli nižším firemním investicím.

Recese: pár aut zimu nedělá

Recese: konjunktuře v Německu dochází dech, a nám též

Recese: český automobilový průmysl se připravuje na horší časy

Johnson dál bojuje za brexit na konci října. Je připraven obrátit se na nejvyšší soud